Horoscop 27 iunie 2019, prezentat de Neti Sandu. Leii primesc o sumă de bani nesperată

O zi destul de bună. O s-avem mai multă energie, un plus de curaj şi o să putem face nişte lucruri pentru care n-am avut destulă îndrăzneală să le atacăm frontal. Acum însă e altceva.

Vibraţia zilei este 9 şi o să facem lucruri în folosul altora.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 RAC

Întâlnire cu cineva care-şi doreşte să fiţi împreună, poate-ați mai încercat cu ceva timp în urmă dar n-a mers prea bine. Se poate să perfectaţi o situaţie ca să puteţi avansa pe scara ierarhică, să treceţi cu bine de un examen, să primiţi o autorizaţie de construcţie, sau alte avize favorabile.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 LEU

Poate faceţi rezervări pentru weekend să plecaţi pe undeva, se poate şi în străinătate, să lăsaţi grijile acasă şi să vă destindeţi. Or să vi se recunoască nişte merite, luaţi şi bani pe care nu i-aţi încasat luna trecută şi o să fie un confort financiar, dar şi mental.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 FECIOARĂ

E o atmosferă mai bună în relaţia de cuplu şi vă faceţi planuri de locuit împreună, poate vă şi căsătoriţi. Se pare c-o să acordaţi mai multă atenţie problemelor gospodăreşti, poate reparaţi câte ceva, faceţi unele achiziţii ca să vă simţiţi şi mai bine la voi acasă.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 BALANŢA

E posibil să faceţi cunoştinţă cu cineva de care n-o să vreţi să vă mai despărţiţi şi să vă meargă din ce în ce mai bine în cuplu. Aveţi nişte proiecte de pus la punct, şi o să staţi prin şedinţe, negocieri, o să umblaţi după semnături ca să vă încadrați în timp, pentru că este grabă.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 SCORPION

O surpriză plăcută din partea cuiva care vă iubeşte şi poate vrea să reluaţi relaţia sentimentală - şi poate şi voi vreţi. Se poate să vă lăsaţi convinşi de cineva să lucraţi împreună la un proiect care să v-aducă bani şi un plus de recunoaştere publică.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

Se poate să vă faceţi noi prieteni, să ieşiţi mai des cu grupul în excursii, poate plecaţi în vacanţă în străinătate pe undeva. E posibil să prindă viaţă o idee mai veche şi să daţi curs unei oferte de colaborare, numai bună ca să vă sporească veniturile, să rezolvaţi lucruri legate de casă, de familie.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 CAPRICORN

Poate-i întindeţi o mână de ajutor unei persoane care trece printr-o pasă proastă, ori o fi bolnavă, persoana. Se conturează un succes la un interviu, la vreun examen, o vizionare, o expoziţie în care vă faceţi cunoscută muncă şi o să iasă ceva bun.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

Or să vă intre nişte bani care să v-ajute să rezolvaţi şi alte lucruri în afara celor care ţin de ratele şi facturile lunare. O să primiţi răspunsuri la cererile pe care le-aţi avansat nu de mult şi o să rezolvaţi mai toate aspectele până plecaţi în concediu, ca să fiţi liniştiţi.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 PEŞTI

Se poate să vă hotărâţi să vă uniţi destinele în faţa altarului, cu fiinţa pe care o iubiţi - pare să fie o decizie spontană. Se poate rezolva rapid ceva pentru care v-aţi zbătut multe luni de zile şi o să fie un progres considerabil - poate vă luaţi o casă, după ce vi se aprobă un credit bancar.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 BERBEC

Posibil rendez-vous spre orele serii, luaţi masa în oraş, faceţi o plimbare, vedeţi un film, o piesă de teatru. O reuşită în plan personal, faceţi nişte achiziţii, vă pregătiţi de un nou început, poate fi vorba şi despre viaţa de cuplu, pentru că v-aţi convins că e tot ce vă trebuie.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 TAUR

Se poate să vă depuneţi CV-ul pentru un job, fie şi în străinătate, sau poate vreţi să urmaţi nişte studii tot în afara ţării. Sunteţi pe punctul de a face rost de bani pentru proiectul pe care vreţi să-l demaraţi, poate accesaţi fonduri europene, sau daţi de un sponsor care să vă susţine financiar.

HOROSCOP 27 IUNIE 2019 GEMENI

Or să vă intre nişte bani, dar or să şi iasă, c-aveţi nişte lucruri pe care vreţi neapărat să le cumpăraţi. O să puteţi renegocia un contract şi să obţineţi mai mulţi bani, şi o serie de avantaje, pe care şefii n-o să vi le dea dacă nu insistaţi.

