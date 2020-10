Horoscop 26 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Gemenii vor câștiga o sumă de bani

Horoscop 26 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Rezolvări azi. O să îndreptăm niște lucruri, o să semnăm acte, o să avem disponibilitate să reparăm niște relații tensionate, ca să ne facem viața mai frumoasă.

Vibrația zilei este 8.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 SCORPION



O să vă parvină un răspuns la întrebările sau la cererile depuse mai demult și o să știți încotro s-o apucați. O să reparați diverse lucruri, situații, o să vă adaptați din mers la noile condiții de lucru, de studiu, o să vină și succesul.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 SĂGETĂTOR



Sunt ceva probleme care vă macină pe dinăuntru și acum e momentul să scăpați cu totul de ele. Vorbiți cu cine trebuie. E cineva care speră să fiți de acord cu o colaborare și să vă implicați serios în munca respectivă, să culegeți roadele unui astfel de parteneriat.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 CAPRICORN



Se poate să luați lucruri pentru casă la un preț bun, or fi reduceri și să remobilați interiorul. Vi se pot împlini niște așteptări , să luați bani, aprobări, să vă găsiți o casă mai spațioasă și să faceți acele lucruri la care visați de multă vreme.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 VĂRSĂTOR



Încă vă gândiți dacă să schimbați o materie de studiu, un curs opțional sau grupă, ca să vă integrați și mai bine. Se poate să luați niște bani și să consultați lista datoriilor lunare, să vedeți care sunt plățile obligatorii și cu ce bani mai rămâneți pentru neprevăzute.

HOROSCOP 26 OCTOM BRIE 2020 PEȘTI



Se poate să vă răsfețe și pe voi cineva, să vă scutească de un efort, să vă ofere un cadou, să pregătească masa, de astea. O să primiți vești bune, ies la suprafață niște aspecte care v-au ținut încurcați și o să vă strecurați printre obstacole, o să răzbiți.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 BERBEC



Se poate să aduceți noi dovezi în cazul unui proces și să-l câștigați după nenumărate înfățișări care au fost. Încă mai sunt lucruri de îndreptat în viața voastră și acasă, și la serviciu, și în relațiile cu ceilalți și o să faceți curățenie generală până la sfârșitul anului.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 TAUR



Cineva își face curaj să vă abordeze pe unde vă prinde, în rețelele de socializare și să vă invite la cafea. O să reglați relația cu șefii, or să-și respecte și ei promisiunile pe care vi le-au făcut la începutul pandemiei și o să fie toată lumea mulțumită.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 GEMENI



Or să vină ceva bani în plus, poate incropiți o colaborare și o să aveți pentru cheltuielile acestui sfârșit de an. Se poate să vă dați întâlnire cu niște parteneri de afaceri, online poate, ca să nu vă expuneți niciunui pericol și să vedeți ce iese. Bateți palma sau nu.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 RAC



O să le puteți cere șefilor câte ceva din ce aveți nevoie și dacă aveți răbdare o să și primiți până luna viitoare. O să faceți o schimbare de macaz, poate acceptați un alt job, începeți niște cursuri o specializare și o să vă dedicați trup și suflet noilor preocupări.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 LEU



Poate aveți niște restanțe la bancă, la întreținere, e bine să faceți un efort să vă achitați de toate datoriile. O să vă descurcați mai bine cu banii, poate ceilalți din familie depun la bugetul comun o sumă mai mare și o să aveți pentru cumpărăturile casei, ale familiei.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 FECIOARĂ



Se poate să vă dotați biroul de acasă cu aparatură performantă pentru studiu și pentru lucratul online. Se poate să întâmpinați ceva dificultăți la școală, studiul online vă solicită, poate, din cale-afară, dar o să meargă și bine într-o săptămână, cam așa.

HOROSCOP 26 OCTOMBRIE 2020 BALANȚĂ



Se poate să cereți un împrumut unei bănci să vă luați o casă, ori să vă cumpărați o mașină, să plătiți taxele școlare. Aveți de luat niște bani și poate va trebui să mai trimiteți un email, să completați niște cereri și să dați telefoane să-i încasați mai repede.