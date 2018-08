Horoscop 23 august 2018. Cei născuți în această zodie fac un pas major în relație

iStock

Horoscop 23 august 2018, prezentat de Neti Sandu.

Or să ne ia prin surprindere veştile, oamenii care or să ne iasă-n cale şi felul în care or să vrea să ne vină în ajutor.

FECIOARĂ

Se poate să fixaţi noi reguli de convieţuire cu partenerul de cuplu şi o să conteze foarte mult ce este în interesul copiilor. Poate va trebui să daţi zor să rezolvaţi nişte restanțe la serviciu şi să vă puteţi apuca de lucruri noi care v-ar aduce bani şi un plus de vizibilitate.

BALANŢA

Poate reuşiţi să vă cumpăraţi o maşină, s-o scoateţi de la reparat, dacă mai poate fi salvată şi să aveţi cu ce să vă deplasaţi în siguranţă. Se poate să vindeţi o casă ori s-o reamenajaţi, să zugrăviţi, să le purtaţi de grijă şi părinţilor care au nevoie, poate, de un tratament medical.

SCORPION

Poate vin rudele de prin alte ţări şi vă fixaţi program de plimbări şi vizite pe la prietenii comuni, la celelalte rude. O s-aveţi de semnat acte, să va-nscrieți într-o competiţie ca să avansaţi pe scara ierarhică la serviciu, în carieră şi să speraţi c-o să luaţi mai mulţi bani.

SĂGETĂTOR

E posibil să încasaţi nişte bani şi să daţi o fugă, la sfârşit de săptămână în staţiunea preferată, la distracţie. Poate vă-ntâlniţi la o cafea cu colegii de breaslă să schimbaţi idei, să vă expuneţi viziunea despre un proiect pe care vreţi să-l lansaţi la apă din toamnă.

CAPRICORN

Puteţi apela, pentru recupera unor bunuri, la un avocat şi să pregătiţi toate actele doveditoare să mergeţi la sigur. Voi puteţi interveni cu mai multă convingere la şefi să le cereţi o semnătură, să vă dea ce v-au promis, o mărire de salariu, o primă, ori alt gen de compensaţii.

VĂRSĂTOR

E bine să vă menajaţi sănătatea, să vă duceţi la un consult medical şi să urmaţi şi indicaţiile, tratamentul recomandate. Se pot încurca ițele unei afaceri, dar până la sfârşitul zilei să le daţi de capăt şi să ridicaţi o miză financiară poate vă luaţi şi alţi colaboratori să lucraţi la alt nivel.

PEŞTI

Un răspuns afectiv din partea cuiva care vă iubeşte şi atmosfera de acasă, din viaţa de cuplu, se va schimba simţitor în bine. Se poate încheia cu bine o negociere, să şi semnaţi un contract şi să fiţi acoperiţi financiar, pentru o bună bucată de timp, un an şi ceva.

BERBEC

Voi vă puteţi întâlni mai des cu prietenii la o sală de sport sau în aer liber să faceţi mişcare, vă duceţi pe la evenimentele mondene. O să vă descurcaţi cu toate problemele pe care le-aveţi pe cap, atât la serviciu, cât şi acasă, faceţi rost de nişte bani şi daţi o fugă pe undeva la relaxare de mâine.

TAUR

Viaţa de cuplu promite să fie mai armonioasă, cu condiţia să fiţi receptivi la dorinţele partenerului, să nu se simtă singur, neînţeles. Se pare c-o să vă bucuraţi de o reuşită financiară, poate vindeţi ceva, depuneţi banii în bancă sau vă cumpăraţi o casă, o maşină, ce vă lipseşte.

GEMENI

O veste bună, o împăcare, o declaraţie de dragoste şi se poate schimba ceva în bine, mai plecaţi şi mâine la un munte, o mare şi o să fie perfect. Poate vă interesaţi la bancă de un credit care v-ar ajuta să vă puteţi muta împreună cu fiinţa pe care o iubiţi, să vă întemeiaţi o familie, să nu mai staţi care încotro.

RAC

Cineva cu care v-oţi fi certat e dispus să treacă peste incident şi să reluaţi relaţia de prietenie, de dragoste, de cuplu. E posibil să luaţi ceva bani de undeva, poate vi se plăteşte o despăgubire, vă recuperaţi banii împrumutaţi cuiva şi o să vă echilibraţi financiar.

LEU

E cineva interesat de voi, să vă cunoască şi în alt cadru, într-o escapadă turistică la mare, la munte, într-un city break. Se poate să vă bucuraţi de un succes în carieră, să vi se ofere un fotoliu de şef şi e de văzut dacă veţi reuşi să rămâneţi imparţiali, să luaţi decizii corecte.

