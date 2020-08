Horoscop 22 august 2020, prezentat de Neti Sandu. Săgetătorii și-ar putea anunța logodna

Horoscop 22 august 2020, prezentat de Neti Sandu. E bine să fim pe faza, să nu ne ia nimic pe nepregătite, ca să avem parte de o zi reușită.

Vibrația zilei este 22, număr maestru și să avem grija de noi și ai noștri.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 FECIOARĂ

Poate reluați o activitate, un hobby care să vă mai destindă, că v-a ajuns și pe voi oboseala. Se poate să fie o sărbătoare în familie, o zi de naștere, ori poate botezul unui copil, sau doar o petrecere pentru cei mici - acasă, ori în vacanță, unde vă aflați.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 BALANȚĂ

O să-ntalniti pe cineva, chiar și în rețelele de socializare, că nu prea mai avem unde și să găsiți un numitor comun. E posibil să vi se dea niște planuri peste cap și să alegeți o altă variantă de relax, cu alti prieteni, c-au intervenit niște schimbări, dar o să vă adaptați din mers.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 SCORPION

Relația cu anturajul pare mai omogenă, au venit și cei pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme și o să aflați noutăți de tot felul. O invitație la un eveniment în aer liber, cu distanțare socială, cu tot, și o să fie distracție, mai schimbați starea interioară, vă dinamizați.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 SĂGETĂTOR

O să treceți și voi în revistă evenimentele din oraș, daca nu sunteți în concediu pe undeva și o să aveți de unde să vă-ncarcati emoțional. Se poate să vă duceți la o nuntă, sau e alt gen de party, o ceremonie, la care o să vă facă placere să vă duceți - poate e nunta vostra - sau anunțați logodna!

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 CAPRICORN

Poate sunteți pe ultima suta de metri cu renovarea casei, cu mutatul și or să iasă toate așa cum v-ați propus. Or să vă ia prin surprindere veștile, oamenii, poate va trebui să dați fuga la cineva care are nevoie de voi și lăsați restul treburilor și vă duceți.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 VĂRSĂTOR

Poate-i chemați pe niște prieteni pe la voi, sau și mai bine ieșiți la o terasă și puneți țara la cale ca să mai treacă, frumos, timpul. Poate dați o raită prin împrejurimi ca să mai schimbați aerul, peisajul, treceți și pe la vreo rudă, un prieten ca să vehiculați idei care să nască proiecte.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 PEȘTI

E cineva care-și face drum către inima voastră și o să vedeți în ce măsură vă asortați, o să vă puteți înțelege. E o ceremonie, ceva la care o să luați și voi parte pentru că e cineva care contează pentru voi și o să fie și cu cheltuială, dar aveți o rezervă de bani.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 BERBEC

Se reunește familia c-aveți vreun sărbătorit, ați luat un examen, v-ați găsit un job și o să chefuiți cu un motiv anume. Apare ceva neprevăzut și n-o să vă prindă cu garda jos, ci veți fi prompți în replică, o să țineți piept oricărei apariții neașteptate.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 TAUR

Se poate să vă duceți la un botez, sau la un mini party , oricum, ceva festiv tot e să vă-ncarcati bateriile. O să vă duceți la un concert, cât încă e vreme frumoasă merge să luați parte la evenimentele în aer liber, să mai socializați un pic, la distanță, totuși.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 GEMENI

Se poate să plecați în plimbare pe litoral, sau să vedeți muntele și o să rămâneți și peste noapte dacă o s-aveți unde. Poate faceți o petrecere la voi acasă, ați repurtat un succes și vreți să vă bucurați cu cei pe care-i iubiți, chiar nu vreți să ratați o asfel de ocazie.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 RAC

Poate-i chemați pe la voi pe frați surori să beți o cafea, să povestiți de planurile de căsătorie, sau să vă mutați cu casa, cu serviciul. O să adaptați, cumva, programul, ca să plecați cu toții într-o excursie, sau să vă duceți la un party c-o să fie greu să vă sincronizați cu ai voștri, dar nu imposibil.

HOROSCOP 22 AUGUST 2020 LEU

Se poate să-i faceți cuiva un serviciu și să vă duceți prin țară pe undeva, dar să aveți grijă la volan ca să nu luați amendă. E posibil să vă intre niște bani, poate vă dă cineva înapoi banii pe care i-ați împrumutat și vă puteți deplasa spre mare, ori spre munte și să vă-ntoarceti până la noapte.