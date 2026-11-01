O să aveți câștig de cauză. Vibrația zilei este 2 și poate mai cerem o părere, un ajutor.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – SCORPION

Se rezolvă probleme mai vechi care v-au dat, serios, de furcă și o să faceți și voi progrese la slujbă, la școală, în viața personală.

O problemă de sănătate promite să dispară, dacă vă duceți la control medical și luați și tratament.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Vă așteaptă cineva în străinătate și o să faceți tot posibilul să ajungeți, ca să vă bucurați de câteva zile de răsfăț, că v-o fi răpus oboseala.

Un rezultat favorabil de la școală ori poate de la un interviu și o să vă descurcați frumos cu toate chestiunile care v-au creat dificultăți.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – CAPRICORN

Or să aterizeze acei bani pe care-i așteptați de mai mult timp și o să vă puteți mișca, să mai luați una, alta, ca să ieșiți din starea de austeritate.

O reparație morală, materială, lucrurile se mai îndreaptă și de la sine după ce vă ies peri albi.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – VĂRSĂTOR

Întâlnire cu happy end, poate bateți palma pentru un contract, fie de muncă, fie de vânzare-cumpărare, vă luați o casă, o mașină.

Or să vă acapareze niște studii și o să deveniți pasionați, e ceva care o să devină a doua voastră natură.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – PEȘTI

O să dați zor să recuperați acei bani pe care nu i-ați primit la timp și trebuie insistat ca să nu rămâneți fără, că datornicii tot trag de timp.

Din nou, mult de lucru la serviciu, dar aveți randament bun și o să faceți față situațiilor, oricât de complicate și solicitante.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – BERBEC

Se pare că o să dați de un anturaj care să îndrăgească activitățile voastre preferate și să petreceți mai mult timp liber împreună, că așa vă deconectează.

E cineva care o să revină cu bunele intenții de a fi din nou împreună, că promite să nu repete greșelile care v-au dus la separare.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – TAUR

O să interacționați cu niște oameni care vin cu oferte de muncă și aveți de ales dacă vă opriți asupra unei colaborări sau dacă aveți deja programul încărcat.

O să reglați comunicarea cu cei din anturaj, că s-au înțeles greșit niște aspecte și se pot remedia dacă o luați cu frumosul.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – GEMENI

O reușită în sfera intelectuală, luați punctaj bun la teste, la examene, poate treceți la un nivel superior și o să fie o upgradare.

Poate puneți la cale o excursie la sfârșit de săptămână, să vă mai relaxați după o lungă tevatură la serviciu, acasă.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – RAC

O să vină niște bani care să vă scoată dintr-o încurcătură și lucrurile or să intre în normal, din punct de vedere financiar, în sfârșit.

E posibil să recurgeți la un credit bancar dacă vreți să vă luați o casă mai mare sau să vă mai cumpărați o mașină.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – LEU

O reușită! Apare acel cineva care vă face viața frumoasă, vi se mulțumește pentru ceva la care ați excelat, poate ați realizat o performanță.

Poate vi se mulțumește pentru o reușită de ultimă oră, luați bani, un premiu, primiți aplauze.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – FECIOARĂ

O reparație morală. Cineva își cere scuze pentru ce s-a întâmplat cândva și cu care n-ați fost de acord și o să vă reabilitați. Măcar acum.

Se observă o cheltuială cu rost, că poate o să vă îngrijiți de sănătate, vă duceți la doctor, vă faceți abonament la o sală.

Horoscop 2 noiembrie 2026 – BALANȚĂ

Lucrurile delicate din trecut se rezolvă și o să vă luați și banii, o să faceți progrese și la școală, în viața de cuplu se așază frumos totul, pe curat.

O situație contractuală se soluționează și o să trageți niște învățăminte – cum să nu mai ajungeți într-o situație-limită.