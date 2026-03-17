Horoscop 18 martie 2026, cu Neti Sandu. O să recuperați niște bani

Horoscop 18 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu elemente-surpriză. E bine să fim pe recepție, să nu ratăm un pont, o șansă de a face o alegere care să ne schimbe, frumos, viața și o să fim în câștig.

Vibrația zilei este 9 și o să folosim intuiția ca să știm ce e cel mai bine pentru noi.

Horoscop 18 martie 2026 – PEȘTI

Se pare că o să vă lansați pe o nouă orbită profesională și o să aveți de câștigat, atât bani, cât și respectul celor din jur. O să primiți o invitație la cafea și poate e un prilej să aflați mai multe lucruri despre cineva care e interesat de o relație de cuplu.

Horoscop 18 martie 2026 – BERBEC

Vă mai pasă și de voi, poate vă schimbați garderoba, vă duceți la un consult medical să vă îmbunătățiți starea de sănătate și o să aveți un tonus ridicat. O să vă gândiți și la relația voastră de cuplu, mai serios – poate ați ieșit dintr-o relație și vă faceți curaj să începeți una nouă.

Horoscop 18 martie 2026 – TAUR

O să vă alăturați unui grup ca să puneți umărul la o activitate în folosul altor oameni și o să se transforme într-un business dacă vor fi ecouri pozitive. Poate vă înscrieți la o activitate sportivă, o să mai faceți câțiva pași pe jos ca să vă dezmorțiți, să combateți sedentarismul.

Horoscop 17 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va face o investiție majoră

Horoscop 18 martie 2026 – GEMENI

Se împart noi responsabilități la serviciu și, dacă vreți mai mulți bani sau o funcție, o să vă încumetați să ridicați ștacheta profesională mai sus. Vă scoate cineva la o cafea, la un spectacol, la film – e ceva care o să vă elibereze de tensiuni, că ați obosit de atâta alergătură.

Horoscop 18 martie 2026 – RAC

Vă tot invită cineva din străinătate și, dacă aveți ceva bani puși deoparte, poate vă duceți cu prima ocazie, de Paște sau după, când o să aveți timp și bani. Se poate să aveți lucrări, examene la școală – sunt emoții, dar se vor vedea și rezultatele favorabile câteva zile la rând.

Horoscop 18 martie 2026 – LEU

Se adună bani în cont, or fi cei pe care i-ați cerut și o să vă descurcați mult mai bine, din punct de vedere financiar, în perioada asta. Poate n-ar strica să scoateți lista datoriilor și să mai achitați vreun termen, după care să vină și analizele.

Horoscop 18 martie 2026 – FECIOARĂ

Sunt ceva acte de legalizat, să primiți OK-ul de la șefi, poate și profesorii or să vă dea note pentru proiectele pe care le-ați susținut. Poate n-ar strica să scoateți lista datoriilor și să mai achitați vreun termen, după care să vină și analizele.

Horoscop 18 martie 2026 – BALANȚĂ

Poate s-au lămurit niște lucruri la serviciu și o să vi se facă dreptate, o să vă primiți și banii și o să vă bucurați de un plus de prestigiu. De sănătate trebuie avut grijă ca să vă refaceți potențialul, să dați randament și mai bun la slujbă și vă duceți la un control medical.

Horoscop 18 martie 2026 – SCORPION

Se pare că s-au mai aplanat asperitățile din relația cu copiii și schimbați tactica, să mențineți o atmosferă constantă de bună comunicare și înțelegere. Poate dați de o ofertă mai ieftină de vacanță și profitați de ocazie, ca să scutiți niște bani.

Horoscop 18 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Vă interesați, îi întrebați și pe ai voștri ce ați mai putea lua pentru casă, dacă tot v-ați propus niște schimbări, acum în prag de sărbători pascale. Poate dați curs invitației la o plimbare să vedeți cum decurge conversația cu cineva care își dorește să formați un cuplu, dacă n-aveți partener.

Horoscop 18 martie 2026 – CAPRICORN

O să luați parte la o activitate de grup ca să duceți la bun sfârșit un volum mare de muncă și să vă asigurați o colaborare pe viitor, dacă lucrurile ies bine. O să treceți cu bine de perioada examenelor și o să vă permiteți o ieșire la sfârșit de săptămână.

Horoscop 18 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O să recuperați niște bani și o să vă mai permiteți și alte lucruri pentru sufletul vostru, în afara cheltuielilor curente, ca să vă mai relaxați psihic. O să purtați niște negocieri cu cei care vor să lucrați împreună și o să trebuiască să fiți atenți la infidelități, să nu vă scape ceva important.

Horoscop 17 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să primim confirmări, avize favorabile și multe lucruri vor evolua, iar noi o să punem toate resursele în funcțiune.

Horoscop 16 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. O să fim receptivi la nou, dar o să avem și filtrul nostru, ca tot ce adaptăm să fie în stilul nostru, să semene cu noi.

Horoscop 15 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu provocări. Se poate să ne trezim în fața faptului împlinit și ai zice că nu se poate face nimic.

