Horoscop 10 martie 2026, cu Neti Sandu. E posibil să vină niște bani din urmă pentru o zodie

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva, dar nu înainte de a lichida problemele din trecut.

Horoscop 10 martie 2026 – PEȘTI

Sunt niște lucruri din trecut pe care trebuie să le rezolvați și o să le luați pe rând ca să vă achitați, onorabil, de ele, cât să nu vă fie reproșat nimic. Întrevedere cu cineva care o să revină cu oferta de colaborare pe care-ați amânat-o, poate acum sunteți mai pregătiți.

Horoscop 10 martie 2026 – BERBEC

Vi se încredințează o funcție și s-ar putea să vă încânte ideea, că aveți o viziune și știți și cum poate fi pusă în practică, să vă impuneți în postura respectivă. O veste bună de la cineva care vă așteaptă în străinătate să vă petreceți câteva zile pe-acolo, un concediu – poate de Paște.

Horoscop 10 martie 2026 – TAUR

O să puteți recupera niște bani și să vă echilibrați din punct de vedere financiar, că aveți multe de luat, poate sunt cheltuieli și cu mașina, că o s-o duceți, poate, la reparat. E cineva care așteaptă un răspuns de la voi și o să vedeți cam încotro duce relația voastră, că ați trecut printr-un impas.

Horoscop 10 martie 2026 – GEMENI

Veștile sunt amestecate și o să vă alimentați din cele bune ca să vă luați de-acolo energia cu care să lansați la apă un proiect care o să vă aducă o serie de câștiguri. Poate se insistă să vă alăturați unui proiect care v-ar putea pune în valoare acele calități pe care nu le-ați scos, încă, la iveală.

Horoscop 10 martie 2026 – RAC

Vin bani, posibil, din mai multe surse, pot fi și niște restanțe care aterizează, în sfârșit, la voi în cont și o să fie o lejeritate în plan financiar. Se poate să mai aveți de dat examene, de prezentat lucrări, or mai fi și ceva restanțe și o să fie totul cu emoții, dar și cu succes.

Horoscop 10 martie 2026 – LEU

Poate s-au adunat niște plăți de făcut și e bine să scăpați de ele, ca să aveți mână liberă să dați drumul unui proiect în care v-ați pus mari speranțe. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care se va asorta cu firea voastră și să porniți în viață împreună, dacă n-aveți pe nimeni.

Horoscop 10 martie 2026 – FECIOARĂ

Se reglează acele lucruri care v-au ținut în tensiune și o să vă găsiți acel echilibru interior ca să funcționați la o cotă înaltă, că aveți pretenții mari de la voi. O să mai luați una, alta prin casă, aduceți un plus de modernism, de prospețime, ca să vă pregătiți de sărbătorile pascale.