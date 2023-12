Irina Margareta Nistor, după ce a văzut primul episod din Tovarășu’, lansat pe VOYO: „Imagini și detalii pe care nu le știam”

De la un început marcat de singurătate și închisoare, la anii de dictatură, documentarul lansat pe 6 decembrie pe VOYO surprinde ascensiunea, perioada de glorie și căderea fostului lider comunist și aduce în premieră documente, dovezi și povești din acea perioadă.

Premiera a avut loc exclusiv pe VOYO, dar unele vedete au avut privilegiul de a vedea deja primul capitol, în cadrul unui eveniment organizat special cu această ocazie, la Casa Ceaușescu.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a urmărit deja primul capitol din cel mai nou documentar de pe VOYO.

„Pentru noi, cei care avem peste 30 de ani, este tulburător, în limita depresiei. Pe de altă parte am urmărit câteva imagini de arhivă pe care chiar nu le știam, detalii pe care nu le știam. Aș fi vrut foarte tare ca cei care nu au avut coloană vertebrală să fie scoși în față, ca de exemplu Sadoveanu. Sigur, apărea în niște imagini, dar să spunem cine e și nu să dăm după la Bacalaureat”, a declarat Irina Margareta Nistor.

Criticul de film a mărturisit, de asemena, că are încă un mare regret din perioada comunistă, acela că nu a avut posibilitatea de a călători.

„Făcând limbi străine și faptul că nu am putut să merg nici în Franța, nici în Anglia, în Statele Unite nici atât. L-am urât în plus pentru treaba asta (...) Îmi amintesc foarte bine perioada cu pricina și nu aș vrea să o retrăiesc. Nu am niciun fel de nostalgie”, a mai punctat Irina Margareta Nistor.

