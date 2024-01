„Sunt foarte enervante”. Ce spune Jodie Foster despre vedetele din generaţia Z cu care lucrează

Într-un interviu acordat publicaţiei The Guardian, actriţa a recunoscut că a găsit atitudini faţă de muncă greu de înţeles.

"Sunt foarte enervante, mai ales la locul de muncă", a glumit Foster. "Sunt de genul: 'Nu, nu mă simt bine astăzi, o să vin la 10.30 dimineaţa'. Sau în e-mailuri, le spun: totul este incorect din punct de vedere gramatical, nu ţi-ai verificat ortografia? Iar ei spun: "De ce aş face asta, nu este un fel de limitare?'".

Se poate spune că Foster şi-a câştigat dreptul de a spune lucrurile aşa cum le vede ea. În momentul în care a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea unei victime a abuzului sexual asupra copiilor în filmul lui Martin Scorsese „Taxi Driver" din 1976, la vârsta de 14 ani, făcuse mai multe filme decât regizorul.

După ce a făcut filme timp de peste cinci decenii, a spus că a fost important pentru ea să ajute tinerele actriţe să navigheze în apele adesea dificile pe care ea a navigat deja.

Întrebată ce crede că ar trebui să audă tinerii din industrie, Foster a spus: „Trebuie să înveţe cum să se relaxeze, cum să nu se gândească atât de mult la asta, cum să vină cu ceva care să fie al lor. Eu îi pot ajuta să găsească asta, ceea ce este mult mai distractiv decât să fii, cu toată presiunea din spate, protagonistul poveştii".

În interviu, ea a dezvăluit că a făcut un efort deosebit pentru a intra în contact cu Bella Ramsey, actriţa non-binară în vârstă de 20 de ani care a jucat în „The Last of Us" şi a interpretat rolul tinerei nobile Lyanna Mormont în "Game of Thrones".

La cererea lui Foster, cele două s-au întâlnit la gala Women in Hollywood a revistei Elle din noiembrie.

„Am luat legătura cu Bella, pentru că nu ne întâlnisem niciodată, şi i-am spus: "Vreau să mă prezinţi aici", pentru că este un eveniment minunat despre actori şi oameni din filme, dar este şi foarte mult un eveniment de modă. Ceea ce înseamnă că se stabileşte cine ne reprezintă".

Foster a spus că organizatorii evenimentului au fost "foarte mândri, pentru că au inclus toate etniile, iar eu sunt de genul: da, dar toţi participanţii poartă în continuare tocuri şi gene".

Ea a spus că Ramsey a fost un bun exemplu de actor care a apărut într-un nou „vector de autenticitate". "Bella, care a ţinut cel mai bun discurs, purta cel mai perfect costum, frumos croit, şi fără machiaj".

Foster a dezvăluit cum a contestat, de asemenea, stereotipurile de gen omniprezente în propria familie.

Vorbind despre creşterea copiilor ei, pe care i-a avut cu fosta ei parteneră Cydney Bernard şi pe care acum îi creşte împreună cu soţia ei, Alexandra Hedison, a spus: „A existat un moment cu cel mai mare dintre ei, când era la liceu, când, pentru că a fost crescut de două femei - trei femei - era ca şi cum încerca să îşi dea seama ce înseamnă să fii băiat.

„Şi ne uitam la televizor şi a ajuns la concluzia: oh, trebuie doar să fiu un nemernic. Înţeleg. Am nevoie să fiu nesimţit cu femeile şi să mă comport ca un nenorocit". "Iar eu am spus: 'Nu. Nu asta înseamnă să fii bărbat! Asta este ceea ce cultura noastră v-a vândut în tot acest timp'".

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 06-01-2024 11:22