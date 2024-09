„Scara B” se vede la PRO TV și pe Voyo joi, de la 21:30. Cum a apărut ideea serialului de comedie

În platoul Știrilor PRO TV au venit doi dintre actori, care sunt și... scenariștii acestul serial, Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț...

Lavinia Petrea: Spuneți-ne cum a pornit ideea acestui serial și de unde vă inspirați.

Dan Rădulescu: „Își are rădăcinile în perioada pandemiei, când, siliți de împrejurări, ar trebui să stăm cu toții acasă, după cum bine știți, nu știu dacă și voi voi, probabil că ați venit în continuare aici. Da și ne cerem scuze. La noi a fost mai complicat pentru că nu puteam juca, sălile au fost închise și atunci noi ne-am reprofilat puțin, eu și cu Bogdan și am făcut un show de comedie, care are 20 de minute, care este pe youtube se numește „Meniul zilei”. Și Dragoș Buliga, regizorul și producătorul Las Fierbinți, a văzut acest scatch, i-a plăcut foarte mult, și-a trăzit și lui o idee”.

