VIDEO. Jerry Seinfeld a împlinit 70 de ani. Actorul a ajuns milionar după ce a lansat serialul Seinfeld în 1990

Născut la 29 aprilie 1954, în Brooklyn, New York, el a urmat Colegiul Oswego din nordul statului New York, dar s-a transferat apoi la Colegiul Queens din New York, potrivit Agerpres, care citează iMDB.

Jerry Seinfeld a dezvoltat un interes pentru stand-up comedy după scurte apariţii în producţii universitare.

A trecut direct de la absolvirea facultăţii la un program de noapte pentru amatori la clubul de comedie "Catch a Rising Star" din New York, în 1976. A continuat să improvizeze în cluburi locale şi în staţiunile Catskill Mountain, până când cariera sa a fost impulsionată de o apariţie specială într-un material produs de HBO, în regia lui Rodney Dangerfield.

În 1979, a jucat în serialul de comedie "Benson", însă nu a reuşit să urmeze indicaţiile regizorale în ceea ce priveşte interpretarea şi a fost concediat după patru episoade.

Seinfeld a apărut, în 1981, pentru prima dată la emisiunea lui Johnny Carson, "The Tonight Show", şi a produs o puternică impresie, atât audienţei, cât şi prezentatorului, devenind un obişnuit al emisiunii. A fost invitatul emisiunilor târzii, precum "Late Night with David Letterman" (1982) şi "The Merv Griffin Show" (1981).

Episodul pilot din serialul Seinfeld, difuzat în 1989

La 5 iulie 1989, NBC difuza episodul pilot al unui nou serial de comedie, intitulat "Seinfeld", pornind de la cel conceput de Jerry Seinfeld şi prietenul său, regizorul Larry David, ''The Seinfeld Chronicles''.

Serialul trata situaţii ciudate şi comice din viaţa lui Jerry Seinfeld şi a celor trei prieteni ai săi - George (Jason Alexander), un individ cu multe complexe şi, mai ales, mincinos, Cosmo Kramer (Michael Richards), vecinul excentric şi zgomotos şi Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), fosta sa iubită şi totodată cea mai bună prietenă a sa, o fată inteligentă dar, uneori, superficială.

"Seinfeld" a început să fie difuzat începând din mai 1990 şi avut o audienţă uriaşă. La 14 martie 1998 a fost difuzat ultimul episod care a fost vizionat de 76 de milioane de telespectatori, potrivit www.cinemagia.ro.

În 1993, Jerry Seinfeld a câştigat un Glob de Aur şi între 1992-1997, a fost nominalizat de şase ori la Premiul Emmy la categoria cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie.

A jucat, a fost producător şi scenarist al mai multor filme atât pentru marele ecran cât şi pentru televiziune:

- "The Ratings Game" (1984), "Jerry Seinfeld: Stand-Up Confidential" (1987), "Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time" (1998), "Larry David: Curb Your Enthusiasm" (1999), "The Concert for New York City" (2001), "Comedian" (2002), "The Seinfeld Story" (2004), "The Thing About My Folks" (2005), "Colin Quinn: Long Story Short" (2011), "Top Five" (2014), "Colin Quinn: Unconstitutional" (2015), "Colin Quinn: The New York" (2016), "Comedians in Cars Getting Coffee" (2016-2019), "Jerry Before Seinfeld" (2017), "Standup and Away! with Brian Regan" (2018)

A fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film de animaţie în 2008 - filmul de desen animat "The Bee Movie" - la care a avut două contribuţii notabile: scenariul şi actor de voce.

Actorul este căsătorit cu Jessica Sklar din decembrie 1999 şi are trei copii.

Jerry Seinfeld, autor de cărți

Jerry Seinfeld este autor şi co-autor al mai multor cărţi apreciate de critică şi de public, între care: "SeinLanguage" (1993), "Letters from a Nut" (Ted L. Nancy, 1997), "More Letters from a Nut" (Ted L. Nancy, 1998), "The Seinfeld Scripts: The First and Second Seasons" (Larry David, 1998), "I'm Telling You For The Last Time" (1998), "Sein Off: Inside The Final Days Of Seinfeld" (1998), "Extra Nutty! Even More Letters from a Nut!" (Ted L. Nancy, 2000), "Halloween" (2002), "Stories from a Moron: Real Stories Rejected by Real Magazines" (Ed Broth, 2005), "I Killed: True Stories of the Road from America's Top Comics" (2006), "All New Letters from a Nut: Includes Lunatic Email Exchanges" (2010), "Laff It Off!" (2013), "I Just Remembered" (2014), "Is This Anything?" (2020), "The Comedians in Cars Getting Coffee Book" (2022), notează https://www.goodreads.com/.

Este producătorul executiv al filmului "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill" (2020) şi a apărut în ultimul episod al serialului HBO "Curb Your Enthusiasm" (2020-2024) al lui Larry David.

Pe 3 mai 2024, Jerry Seinfeld debutează în regie cu filmul de comedie "Unfrosted", în care joacă, dar şi semnează scenariul.

