„Scara B”, un nou serial, din 12 septembrie, pe PRO TV și pe VOYO. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori

Comedia îl are în spate pe producătorul „Las Fierbinți”. Așa că vă recomandăm să nu ratați niciun episod.

În superproducția SCARA B, vom vedea cum este viața de zi cu zi a unor vecini dintr-un bloc din București.

Serialul de comedie ne va deschide ușa fiecărui apartament și ne va prezenta diverse situații dintre locatari. Înainte de marea premieră, am vizitat și noi locuințele acestora.

Actorii Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț au scris scenariul pentru Scara B. Cei doi fac parte și din distribuția serialului.

Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț: „Majoritatea personajelor sunt inspirate din oameni pe care i-am cunoscut sau cu care am trăit în aceeași scară de bloc sau pe care am vrea să-i cunoaștem. Dar bineînțeles că pornind de la niște persoane reale, pe parcurs au mai fost stilizate trăsăturile am augmentat efectul comic.”

În cadrul serialului vom descoperi personaje complexe, fiecare cu obiceiurile sale. Ca în orice bloc, vom găsi bătrânul morocănos, familia tradițională, burlacii semi-convinși și studentele cu obiceiuri... neortodoxe.

Familie: „Reușim să ne facem viața frumoasă și găsim din orice lucru mic să facem un eveniment.”

Conceptul „Scara B” a fost creat de producătorul serialului-fenomen Las Fierbinți.

Dragoș Buliga, producător: „Trebuie să vă așteptați la o comedie cu totul altfel decât „Las Fierbinți”, pentru că toată lumea la început va compara bineînțeles. Este frățiorul mult mai mic al „Las Fierbinți”, nu îi face concurență în niciun caz. Este un cast senzațional pe care o să-l îndrăgiți cu siguranță, odată ce o să vedeți episoadele.”

Producția se bucură de cel mai mare decor construit pentru un serial din România. La el a contribuit scenograful Șerban Porupca, cunoscut pentru decorul din Wednesday.

Din 12 septembrie, vecinii din SCARA B ne așteaptă în vizită la PRO TV și pe VOYO, cu o combinație de umor în care sigur ne vom regăsi cu toții.

