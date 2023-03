Zmeura de Aur 2023. Nominalizările pe care nu și le dorește nimeni

În cadrul Premiilor Zmeura de Aur, „fericiții” câştigători primesc un trofeu reprezentând o zmeură de mărimea unei mingi de golf aşezată pe o bobină de film Super 8.

În ediția din 2023, filmul biografic „Blonde”, despre Marilyn Monroe, regizat de Andrew Dominik, a primit opt nominalizări la Zmeura de Aur. Iar în ceea ce privește actorii, Tom Hanks, care deține două trofee Oscar în palmares, a fost nominalizat la categoriile „cel mai prost actor” şi „cel mai prost actor în rol secundar”, potrivit Agerpres.

Premiile Zmeura de aur 2023 - când au loc

Cea de-a 43-a ediție a premiilor Zmeura de Aur va avea loc sâmbătă, 11 martie 2023, cu o zi înainte de Premiile Oscar 2023.

Zmeura de Aur 2023 - nominalizările de anul acesta

Iată lista completă cu nominalizările la Premiile Zmeura de Aur din 2023.

Cel mai prost film

„Blonde”;

„Disney’s Pinocchio”;

„Good Mourning”;

„The King’s Daughter”;

„Morbius”;

Cea mai proastă interpretare

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), - „Good Mourning”;

Pete Davidson (Voice Only) - „Marmaduke”;

Tom Hanks (As Gepetto), - „Disney’s Pinocchio”;

Jared Leto - „Morbius”;

Sylvester Stallone, - „Samaritan”;

Cea mai proastă interpretare feminină

Ryan Kiera Armstrong - „Firestarter”;

Bryce Dallas Howard - „Jurassic Park: Dominion”;

Diane Keaton - „Mack & Rita”;

Kaya Scodelario - „The King’s Daughter”;

Alicia Silverstone - „The Requin”;

Cel mai prost remake

“Blonde”;

“365 Days” Sequels – „365 Days: This Day” & „The Next 365 Days” ;

„Disney’s Pinocchio”;

„Firestarter”;

„Jurassic World: Dominion”;

Cea mai proastă interpretare a unei actriţe într-un rol secundar

Adria Arjon, - „Morbius”

Lorraine Bracco (Voice Only) - „Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz - „The 355”

Bingbing Fa - „The 355” & „The King’s Daughter”;

Mira Sorvino - „Lamborghini: The Man Behind the Legend”;

Cea mai proastă interpretare masculină într-un rol secundar

Pete Davidson (Cameo Role) - „Good Mourning”;

Tom Hanks - „Elvis”;

Xavier Samuel - „Blonde”;

Mod Sun - „Good Mourning”;

Evan Williams - „Blonde”;

Cel mai prost cuplu pe ecran

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - „Good Mourning”;

Both Real Life Characters in the Fallacious White House

Bedroom Scene - „Blonde”;

Tom Hanks & His Latex-Laden Face (and Ludicrous Accent), „Elvis”;

Andrew Dominik & His Issues with Women - „Blonde”;

The Two „365 Days” Sequels;

Cel mai prost regizor

Judd Apatow - „The Bubble”;

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun - „Good Mourning”;

Andrew Dominik - „Blonde”;

Daniel Espinosa - „Morbius”;

Robert Zemeckis - „Disney’s Pinocchio”;

Cel mai prost scenariu

„Blonde”;

„Disney’s Pinocchio”;

„Good Mourning”;

„Jurassic World: Dominion”;

„Morbius” ;

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 10-03-2023 22:04