„Încerc să îmi revin. Eu doar am socializat”. Prima reacție a lui Alex Velea după crima de la petrecerea din Padina

Altercația la care au participat mai mulți indivizi din clanul Fabian din București s-a soldat cu moartea unui bărbat de 41 de ani.

La nici 24 de ore de la tragedie, cântărețul Alex Velea, care ar fi audiat ca martor în acest dosar, face primele mărturisiri.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia. Referiotr la informațiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat. Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa...”, a scris Alex Velea într-un mesaj postat pe Instagram Story.

La hotelul de patru stele din Padina a fost organizată o petrecere în aer liber, iar după eveniment, unii invitaţi au continuat petrecerea în privat într-o cabană a hotelului. Alex Velea susține că s-a retras în cameră înainte de tragedie.

Crima a avut loc într-un hotel din Padina, județul Dâmboviţa, la o petrecere la care au participat mai mulți cântăreți români, printre care se numără Alina Eremia, Alex Velea și Antonia. Cântăreața Alina Eremia a postat, de asemenea, un mesaj pe Instagram, în care susține că nu a luat parte la altercație.

În urma unei altercații, un bărbat de 41 de ani a fost atacat și înjunghiat mortal. Lucrurile au luat însă o turnură tragică în momentul în care soţia unuia dintre petrecăreţi s-a urcat pe un scaun să danseze, iar suspecţii au început să-şi facă între ei semne. Martorii spun că soţul femeii a fost deranjat şi s-a năpustit să-l lovească pe unul dintre ei cu pumnul, moment în care a fost atacat de cei trei invidivizi. Bărbatul omorât era patronul unei firme de pază din Târgovişte.

Cei bănuiți de crimă sunt trei indivizi din clanul Fabian din București, care au fost opriți de polițiști în timp ce încercau să fugă.

Cei trei suspecți au fost reținuți, duminică seară.

