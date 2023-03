Concertul special de la Survivor oferit de Antonia și Alex Velea este disponibil pe VOYO începând de sâmbătă, 1 aprilie!

Aceștia au avut parte de patru mentori care le-au oferit sfaturi prețioase din experiența lor în show, dar și de o surpriză incredibilă: doi dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țară au mers până în Republica Dominicană și le-au oferit un super show!

Antonia și Alex Velea au fost cei care le-au cântat concurenților și le-au transmis din energia lor senzațională! Toți cei care și-au dorit să urmărească întreg concertul au această șansă! Începând de sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 20:30, concertul special de la Survivor se poate vedea, în exclusivitate, pe VOYO!

După ce a fost în Republica Dominicană și a simțit vibe-ul celor rămași în show, Antonia spune: ”M-am bucurat să le fim alături concurenților de la Survivor România în Republica Dominicană, să le cântăm și, sper eu, să îi facem să uite puțin de dorul de casă și de viața lor de dinainte de competiție. Am avut mari emoții, de parcă aș fi cântat în fața unui stadion! Și recunosc, am și plâns, pentru că am înțeles cât le e de greu și cât de mult muncesc pe trasee, îi apreciez enorm pentru sacrificiile pe care le fac. Puteți vedea concertul integral de la Survivor începând de sâmbătă, de la 20:30, pe VOYO!”

”Cât de multă energie și emoție am primit de la toți cei 13 concurenți! Indiferent cât de mult efort au depus în aceste 3 luni de când a început Survivor România, nu s-a simțit atunci când a început concertul. Au dansat și au cântat cu noi fără pauză, au urcat pe scenă și s-au integrat rapid în show! A fost un concert de neuitat atât pentru noi, cât și pentru ei, sunt sigur. Puteți vedea întreaga noastră prestație pe VOYO, începând de sâmbătă, de la 20:30. Dacă ați ratat vreun minut din emisia de pe TV, asta e șansa perfectă!”, declară Alex Velea.

Nu ratați concertul special de la Survivor, susținut de Antonia și Alex Velea, integral, în exclusivitate pe VOYO, începând din 1 aprilie.

