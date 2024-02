Alex Velea, audiat ca martor în dosarul crimei de la hotelul din Padina. Antonia a plâns. „A văzut nişte momente mai urâte”

Cei bănuiți de crimă sunt trei indivizi din clanul Fabian din București, care au fost opriți de polițiști în timp ce încercau să fugă. La această oră suspecții sunt audiați la parchetul din Târgoviște. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

La hotelul de patru stele din Padina a fost organizată o petrecere în aer liber cu DJ, artificii şi băuturi scumpe. La eveniment au luat parte inclusiv cântăreţi cunoscuţi romani: Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. După show, unii invitaţi au continuat petrecerea în privat într-o cabană a hotelului. Printre ei s-a aflat şi Alex Velea.

Lucrurile au luat însă o turnură tragică în momentul în care soţia unuia dintre petrecăreţi s-a urcat pe un scaun să danseze, iar suspecţii au început să-şi facă între ei semne. Martorii spun că soţul femeii a fost deranjat şi s-a năpustit să-l lovească pe unul dintre ei cu pumnul, moment în care a fost atacat de cei trei invidivizi. Bărbatul de 41 de ani a fost injughiat şi nu a supravieţuit.

Acesta este locul în care a început scandalul soldat cu moartea unui om. Surse din anchetă spun că Alex Velea a fost audiat în calitate de martor.

Tinu Vidaicu: „Noi am avut petrecere pe zi, ne-am retras în hotel şi ne-am jucat jocuri de societate cu Antonia, cu Alex Velea, cu Alina Eremia. Noi nu am luat parte la petrecerea aia, era cu manele. Dimineaţa era poliţie şi ziceau că nu are voie nimeni să plece până nu încep audierile.”

Reporter: Alex Velea a fost audiat?

Tinu Vidaicu: „El a zis că e fericit că a plecat cu juma de oră înainte să se întâmple"

George Hora: „L-am întrebat cum e el? Cum e Antonia? Am înţeles că ea a plâns, a văzut nişte momente mai urâte, pe balcon."

Turistă: „A fost înjunghiat un bărbat, atât. Se auzea, dar era o petrecere privată. Au venit multe maşini de jandarmerie, salvamont, pe la 2 noaptea"

După atacul sângeros, cei trei suspecţi, interlopi din clanul Fabian din Capitală, s-au urcat într-o maşină şi au încercat să fugă. Dar au fost blocaţi pe drum de poliţişti. Maşina în valoare de peste o sută de mii de euro are urme de sânge în mai multe locuri.

Georgian Drăgan, director de cabinet al şefului IGPR: „Reacţia a fost rapidă. În prima fază poliţiştii de la Fieni care s-au deplasat la faţa locului, pe principiul cel mai apropiat poliţist intervine. S-au instituit inclusiv filtre rutiere în urma cărora au fost depistaţi cei trei bărbaţi."

Bărbatul omorât era patronul unei firme de pază din Târgovişte.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 11-02-2024 19:42