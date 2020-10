Reacția lui Mario Fresh după ce Alex Velea a povestit de la ce a început scandalul între ei

View this post on Instagram

Am fost un GoldenBoy de la bun inceput si asa o sa raman, indiferent de drumul pe care mă va conduce viata. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci cand am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost cate ceva de adaugat sau de schimbat in vlogul pe care l-a facut, dar e ok si asa... povestea suna diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul ca a fost cerebral si incheie acest capitol asa frumos.Nu vreau sa merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunostinta si multumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13