Fulgy, fiul Clejanilor, susține că nu s-a drogat, ci doar a ”inhalat automat” la un grătar la Alex Velea

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy, a povestit ce s-a întâmplat în seara zilei de 29 mai, după ce presa a relatat că a fost prins drogat la volan.

Într-un mesaj postat pe canalul său de Youtube, Fulgy susține că, de fapt, nu a consumat canabis, ci doar l-a inhalat ”automat”, pentru că fumau cei care se aflau în jurul său, la o petrecere.

Tânărul afirmă că a consumat droguri în trecut, însă acum s-a ”plictisit de iarbă și cocaină”.

”M-am plictist de droguri, de iarbă și cocaină. Cam pe astea le frecventam. Iarba, că mă relaxa, iar cocaina pe afară, că toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, pline de consumatori. N-am nimic cu ei.” - a spus Fulgy.

El susține că, în prezent, are un program de viață ”foarte frumos, echilibrat” și merge la o sală de antrenamente fizice.

”Când făceam eu treburile astea, nu știa nimeni. Nu mă deranja nimeni, nu mă oprea poliția, nu mă absolut nimic. Nu dau în gât pe nimeni, că nu sunt turnător. Spun, frate, strict de mine, atâta tot. În momentul de față nu mă droghez, am un program de viață foarte frumos, echilibrat și merg la sală, pentru că sala m-a ajutat foarte mult să scap de dependența asta, să spunem, de iarbă” - a mai spus el.

În ceea ce privește scandalul provocat de conducerea unui autoturism sub influența substanțelor stupefiante, Fulgy spune că totul s-a întâmplat după o petrecere la Alex Velea.

”În legătură cu ce s-a întâmplat ieri, după petrecerea asta frumoasă pe care am dat-o, după grătarul ăsta la Alex Velea, eu am plecat cu 2 băieți de-ai lui, care nu aveau niciun drog la ei. Atât eu și ei, nu aveam droguri și am ajuns acasă la intersecția Baba Novac, cred că se cheamă, unde era un filtru cu 15-16 mașini de poliție, unde am oprit și am spus: Pot să fac dreapta aici? Că erau niște semne. L-am întrebat pe polițist și mi-a spus da. Că tot am intrat în discuție cu el și recunoscându-mă, mi-a cerut permisul și buletinul doar ca să mă verifice și mi-a făcut un alcool test. Care a ieșit zero.”

(...)

”După aceea, eu am luat-o înainte, cu permisiunea polițistului, am făcut dreapta spre casa mea și am fost urmărit de o mașină de poliție, alta, care abia când am ajuns în fața casei a dat drumul la girofar și a mai chemat încă 2 mașini, că domne, oprește-te că vrem să-și facem test de droguri” - spune fiul Vioricăi și Ioniță din Clejani.

Ajuns în fața casei sale, Fulgy și părinți săi au încercat în zadar să se opună testului anti drog, astfel că, într-un final, el a acceptat să meargă la Institutul Național Medico Legal (INML) pentru prelevarea de probe.

Deși analizele au arătat că ar fi consumat canabis, Fulgy afirmă că, de fapt, a inhalat de la alții în mod involuntar.

”Au venit oamenii, m-au dus la INML, mi-au recoltat sânge și probă, unde a ieșit canabis 5. Am inhalat stând cu oameni care fumează iarbă, pentru că v-am spus, eu, personal, sunt plictisit de ele. M-am plictisit de ele și am fumat și am făcut atâtea prostii încât mi-am distrus corpul și psihicul, acuma câțiva ani și am fost să mi le rezolv.”

”Am stat în preajma la iarbă și automat că mi-a intrat fum și am inhalat și eu și mi-a ieșit la analize. Pentru că, repet, nu mă mai droghez, merg la sală, am un stil de viață echilibrat și frumos și mi-am dat seama că drogurile te distrug. E o plăcere falsă, e ceva fals, e fake”. - a mai afirmat el în înregistrarea de pe Youtube.

”Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost depistat conducând pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul DrugTest a indicat faptul că aceasta a consumat canabis. În cauză a fost condus la sediul I.N.M.L. în vedere prelevării de probe biologice și a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 336 alin. 2 din Codul Penal”, se arată într-un comunicat al poliției emis duminică, 30 mai.