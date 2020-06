What's Up, dezvăluiri despre bătaia cu un vecin și conflictul cu iubita sa. VIDEO

What's Up a venit la Vorbește Lumea împreună cu iubita sa, Alice Badea. Artistul a fost extrem de sincer și le-a povestit Adelei Popescu și lui Cove detalii despre conflictele prin care a trecut în ultima vreme.

What's Up a provocat un nou scandal în urmă cu câteva zile, după ce a bătut un bărbat care i-a reproșat că a dat muzica prea tare. Artistul a fost amendat cu 1.000 de lei.

„Eu fac muzică de când eram copil, deranjez pe toată lumea de când eram copil, dar nu deranjez că îmi doresc. Mi-am obosit un pic vecinii”, a spus artistul.

Polițiștii din Pantelimon l-au amendat pe Marius Ivancea - cunoscut ca What's Up - cu suma de 1.000 de lei, după ce a devenit recalcitrant și a perturbat liniștea și ordinea publică.

„La un moment dat, unul dintre vecini, care îmi este și foarte bun prieten, am fost cu el în concerte, a venit un pic supărat, avea copilul în brațe. În presă au scris că am bătut un vecin cu copilul în brațe și realitatea nu e asta”, a spus What's Up la Vorbește Lumea.

După ce vecinul respectiv a dat copilul unui alt bărbat, cei doi s-au luat la ceartă.

„Am făcut pe cocoșii din curtea școlii de la 14 ani. Ne-am julit amândoi, a venit poliția, la final ne-am luat în brațe”, a spus artistul.

What's Up a vorbit și despre conflictul cu iubita sa

În luna decembrie a anului trecut, What's Up a fost încătuşat după ce fosta iubită a sunat la 112 şi a cerut ajutor pentru că artistul ar fi lovit-o.

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care polițiștii au ajuns la adresa de unde se sunase la 112, cântăreţul ar fi devenit recalcitrant, ar fi adresat injurii, iar aceștia au fost nevoiți să-l imobilizeze pentru a-l duce la secţia 17.

La secție au ajuns și părinții, și tânăra care a sunat la 112, însă, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea nu a depus plângere împotriva lui What's Up.

În ceea ce-l privește pe What's Up, se pare că acesta nici în secția de poliție nu s-a potolit. Acnhetatorii au spus că ar fi continuat și acolo să le adreseze cuvinte nepotrivite și să fie agresiv. Și, atunci, polițiștii au decis să-l ducă pe Parchetul de pe lângă judecătoria Sectorului 5, unde l-au acuzat de ultraj.

„Într-un final i-a explicat procuroarei și m-am ales cu muncă în folosul comunității”, a spus artistul.

„Nu eram obișnuită cu mediatizarea vieții personale. Cred că asta a fost o presiune pentru mine. Acum am avut timp să petrecem mai mult timp împreună și să ne cunoaștem și am înțeles că atunci când iubești pe cineva îl accepți și cu bune și cu rele”, a spus iubita lui.