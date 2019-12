Ce pedeapsă riscă What's Up după scandalul cu iubita lui. Tânăra nu a depus plângere

Artistul What's Up a dat o reprezentanție la secția de poliție, dar nu a primit aplauze, ci un dosar penal. Cântăreţul, cunoscut de fani drept What's Up, a fost audiat luni seară, după ce iubita lui a sunat la 112 și a declarat că ar fi lovit-o.

Pentru că a fost recalcitrant, agenții care au ajuns la fața locului l-au încătușat și l-au dus la secție, unde nu s-a potolit. Acum, Marius Ivancea, pe numele său din buletin, este cercetat pentru ultraj și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Încătuşat şi luat cu maşina de poliţie de la locuinţa iubitei, cântăreţul nu a părut afectat de cele întâmplate când a ajuns la secţie.

Iubita lui a cerut ajutor la 112 şi a susţinut că artistul a lovit-o. În scurt timp, poliţiştii au ajuns la locuinţa ei din Sectorul 5. Agenţii spun că în prezenţa lor, Marius Ivancea a devenit recalcitrant, aşa că a fost imobilizat şi dus la secţie. Acolo, cântăreţul a fost agresiv şi le-ar fi adus injurii poliţiştilor. Ulterior, a fost dus la Parchet pentru audieri, unde a stat câteva ore.

Surse din poliţie au spus că tânăra nu a depus plângere pentru agresiune.

Pe de altă parte, Marius Ivancea nu se află la primul episod de acest gen. În 2014, prietenii au spus că s-ar fi bătut pe stradă cu fosta soţie şi ar fi spart o vitrină, apoi cei doi s-au împăcat. Însă după câţiva ani, au divorţat. Artistul a spus atunci că nereuşitele de pe plan profesional l-au afectat mult în viaţa personală.

What's Up: "În viaţa mergi în sus în jos, când nu mai mergi nici în sus nici în jos, înseamnă că mergi în linie dreaptă şi s-a terminat viaţa. N-am vorbit până acum de furtună din viaţa mea, dar pot să spun că au fost 9 ani în care eu am iubit-o din tot sufletul meu pe fosta mea soţie, ea m-a iubit foarte mult. Din iubire totul s-a transformat în multă muncă. Motivul pentru care m-am despărţit de soţia mea pe care am iubit-o foarte mult este faptul că vorbeam zi şi noapte despre muncă şi ce îmi este mie greu."

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ultraj şi l-au plasat pe Marius Ivancea pentru următoarele 60 de zile sub control judiciar. Pentru faptele sale, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 luni şi jumătate până la 1 an şi 6 luni sau o amendă.