Vocea României a răsunat vineri în casele a peste 1,2 milioane de telespectatori! Emisiunea a fost lider absolut de audiență

Momente emoționante, lacrimi de fericire, lupte și victorii – toate au dus la o seară care a ajuns la inimile telespectatorilor.

Vocea României a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:01, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 8.5 puncte de rating și 26.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea doar 3.9 puncte de rating și 12.1% share.

Aproape 1,3 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:01, peste 1,6 milioane de români se uitau la Vocea României.

Ramona Bocioacă, femeia care a venit din Germania să fie pe scena de la Vocea României, a povestit, aseară, cât de greu i-a fost parcursul și câte piedici a avut în a-și urma pasiunea: „Din cauza situației economice, soțul meu a început să mă pistoneze să ne mutăm în Germania, asta însemna, cateogric, să renunț. Așa a și pus problema: alegi ori familia, ori muzica. Și am ales familia, încă o dată am renunțat la muzică. Am descoperit că nu pot face copii. Au fost două tentative eșuate și a revenit muzica în capul meu. Din momentul acela, muzica a devenit copilul meu. Am venit la Vocea României dintr-un singur motiv: vreau acele aplauze pe care le-au auzit când eram copil. Nu vreau să mor fără să aud acele aplauze”. A primit aplauze și a plecat cu lacrimi în ochi, lacrimi de bucurie, după cum a spus ea. Din păcate, însă, nu a reușit să întoarcă niciun scaun, însă antrenorii i-au spus să nu renunțe la visul ei.

Vinerea viitoare noi concurenți vor încerca să întoarcă cât mai multe scaune la Vocea României. Emisiunea poate fi vizionată, în avans, pe VOYO.



Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 22-10-2022 10:17