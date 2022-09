Vocea României, sezonul 10: Liliana Radu, concurenta de 53 de ani care a reușit să întoarcă patru scaune

Are 53 de ani, este din Constanța, iar de meserie este solist vocal. Liliana a cântat pe vase de croazieră, iar acum a venit la Vocea României pentru a-i impresiona pe jurați cu piesa "Give Me One Reason", de la Tracy Chapman.

Liliana a reușit să-i impresioneze pe antrenori. Primul care s-a întors a fost Tudor Chirilă, urmat de The Motans. La final s-au întors și celelalte scaune. Concurenta de 53 de ani i-a făcut pe antrenori să se lupte pentru vocea sa.

„Eu m-am întors la dumneavoastră pentru că am observat o maturitate pe care încerc să o transmit de ani de zile concurenților mei. E foarte important să știi când să taci pe piesa și asta am observat asta la dumneavoastră. Sincer, aș vrea să veniți în echipa mea nu doar pe mine să mă învățați lucruri, ci și pe ei", a spus Irina Rimes despre interpretarea concurentei.

„Vocea doamnei spun o poveste automat. Eu cred că are nevoie de un povestitor, nu de un antrenor de voce.(...) E evident pierdută lupta pentru colegii mei”, a spus Tudor Chirilă.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 23-09-2022 21:46