Vloggerul Selly, prins conducând cu 236 de kilometri pe oră. „A fost un moment de inconștiență. Regret!”

Șoferul a fost amendat cu suma de 3.300 de ei și a rămas și fără permis timp de 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Potrivit Mediafax, la volan se afla Andrei Şelaru, conuscut drept Selly. Celebrul influencer a confirmat printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare că a rămas fără permis.

„Vreau să confirm informația apărută pe Mediafax, azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 hm/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!

Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că m-a învățat minte să nu mai fac așa pe viitor”, a scris Selly pe Instagram.

Selly conducea un Porsche 911 Turbo S atunci când a fost prins pe A1 în timp ce conducea cu viteză.

