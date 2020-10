"Doamna ministru, de ce nu respectați legea?" Întrebările lui Selly pentru ministrul Educației

Invitat în emisiunea "Viitor cu clasă", de pe Știrile Pro TV, Selly a declarat că ar întreba-o pe Monica Anisie, ministrului Educației, de ce nu respectă legea și cum vede o reformă a programei școlare.

Rugat să spună ce întrebări i-ar fi adresat ministrului Educației Monica Anisie dacă aceasta ar fi acceptat invitația de a fi prezentă în emisiune "Viitor cu clasă", Selly a precizat că prima întrebare ar fi de ce nu respectă legea.

"Prima întrebare ar fi "De ce nu respectă legea?". Sunt lucruri care sunt în Legea Educației care nu sunt puse în practică. Nu doamna Anisie este vinovată, nici alți miniștri ai Educației nu au făcut nimic pentru a pune în practică ceea ce se scrie în lege. Spre exemplu Articolul 70 din Legea Educației spune că statul este obligat să realizeze o platformă de e-learning. Adică să ai cei mai buni profesori din România care să predea și să explice, cu ilustrații si grafică, lecțiile. La noi, în prezent, învățământ online înseamnă o lecție prin Zoom. Când de fapt, dacă am fi avut treaba asta, care este în lege de 9 ani, ar fi fost mult mai bine acum. Nu s-ar fi pierdut atâția copii pe drum", a precizat Andrei Șelaru, vloggerul care se bucură de 2,8 milioane de abonați pe Youtube.

O altă întrebare pe care Selly i-ar adresa-o ministrului Educației ar fi fost "Cum vede o reformă a programei școlare?".

"Când am discutat prima dată cu domnia sa, la telefon, în luna iulie, mi-a spus: "Selly, suntem gând la gând cu bucurie, și eu vreua să schimb, dar uite cei din Parlament nu mă lasă". În opinia mea, sunt foarte multe noțiuni de care ai foarte mare nevoie în viața reală, pe care școala le bagă sub preș, nu le înveți", a explicat Selly.

Întrebat cum le răspunde acelor profesori care l-au acuzat că se folosește de această problemă a educației pentru a-și promova imaginea, Selly a precizat: "Eu am ales să discut despre educație, pentru că vreau să schimb ceva. Nu aveam nicio nevoie pentru beneficiul meu personal să vin cu treaba asta, dar am simțit că am o responsabilitate, pentru că nimeni nu vorbește despre educație. Toată lumea gândește pe termen scurt, toată lumea vrea salarii mari, vrea ajutoare sociale, toată lumea vrea să fie mai bine acum. Nimeni nu realizează că problemele pe care le avem în prezent provin tot din educația precară pe care am avut-o".