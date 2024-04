Victoria Beckham împlinește 50 de ani. De la membră a trupei Spice Girls la celebră prezentatoare de modă. GALERIE FOTO

„În timp ce mă pregătesc să împlinesc 50 de ani (pe tocuri, desigur!), mă simt extrem de binecuvântată că am atins acest prag. Binecuvântată, dar și împlinită și profund mulțumită. Nu doar despre locul în care sunt ca femeie, ci despre cât de departe au ajuns brandurile mele de modă și frumusețe. Ambiția mea a fost întotdeauna să fac femeile mai puternice și să le fac să se simtă cea mai bună versiune a lor. Pentru mine, asta însemna să am încredere în instinctul meu și să nu compromit niciodată viziunea mea creative”, a scris marți pe Instagram Victoria.

A urmat cursurile St. Mary's High School, apoi a studiat la Jason Theatre School şi a fost admisă la Laine Theatre Arts Academy din Surrey, unde a luat lecţii de dans şi modeling, arată site-ul www.thefamouspeople.com, citat de Agerpres.

În 1993, Victoria Adams a fost selectată ca membră a grupului Spice Girls, împreună cu Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown şi Melanie Chisholm, după ce au participat la selecţie 400 de tinere. Grupul a lansat primul album, "Spice", în 1996, iar single-ul "Wannabe" a devenit hit, intrând în topurile muzicale din 29 de ţări. După ce "Spice" a fost vândut în 20 de milioane de exemplare, trupa a scos un nou album, "Spiceworld", în 1997. Albumul a fost dublat de filmul cu acelaşi nume.

Victoria s-a căsătorit cu fotbalistul David Beckham, în 1999, la Luttrellstown Castle, în Irlanda. Un an mai târziu, în 2000, formaţia Spice Girls a lansat albumul "Forever", care nu s-a bucurat de succesul precedentelor apariţii discografice. Victoria a început să se concentreze asupra unei cariere solo, lansând "Out of Your Mind" şi "Not Such An Innocent Girl". Un an mai târziu a publicat volumul autobiografic "Learning to Fly", devenind un bestseller în Marea Britanie. Volumul cuprindea povestiri din copilăria Victoriei, din perioada în care era membră a trupei Spice Girls şi despre căsătoria ei cu David Beckham.

A mai lansat un single solo, "A Mind of Its Own", în 2002, iar în 2003 a devenit imaginea liniei de îmbrăcăminte "Rocawear". A început să lucreze în televiziune în 2004, unde a apărut într-un reality show împreună cu soţul ei, serial care s-a numit "The Real Beckhams". În acelaşi an, în parteneriat cu Rock&Republic, a lansat prima sa linie denim, "VB Rocks". Totodată, a lansat o linie de ochelari de soare, numită "Intimately Beckham".

A doua carte a Victoriei a apărut în 2006 - "That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between", în care vorbeşte despre modă şi stil vestimentar. Un an mai târziu s-a mutat împreună cu familia în SUA, după ce David Beckham a semnat un contract cu Los Angeles Galaxy, şi a început o emisiune la postul NBC Special, "Victoria Beckham: Coming to America", precizează www.thefamouspeople.com.

Trupa Spice Girls s-a reunit pentru un turneu cu 11 concerte şi a lansat un album "Greatest Hits".

Victoria Beckham şi-a lansat prima colecţie de rochii în 2008, înregistrând succes în domeniul creaţiilor vestimentare şi în fashion, având deja o linie de parfumuri, ochelari de soare şi rochii.

A câştigat două premii acordate de British Glamour Magazine în 2007 şi a fost numită "una din 100 cele mai puternice femei din Regatul Unit" de Woman's Hour.

Cuplul Victoria şi David Beckham are patru copii - Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David şi Harper Seven. Elton John şi David Furnish sunt naşii lui Brooklyn şi Romeo, iar naşa lor este actriţa Elizabeth Hurley.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: