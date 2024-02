„Nu am ajuns acolo”. Victoria Beckham rupe tăcerea și le răspunde celor care au speculat că va fi bunică

Într-un nou interviu acordat revistei Vogue, în care creatoarea de modă și fosta Spice Girl, în vârstă de 49 de ani, a discutat despre sfaturile pe care le dă copiilor ei, Brooklyn, 24 de ani, Romeo, 21 de ani, Cruz, 18 ani, și Harper, 12 ani, Victoria a reacționat după ce publicația a întrebat-o dacă este „încântată să fie bunică” și dacă va intra în acest rol cât de curând, scrie People.

„O, Doamne! Ce?. Stai așa. Nu cred că se întâmplă încă. Dacă nu cumva voi știți ceva ce eu nu știu”, a răspuns Victoria, vizibil luată prin surprindere.

Victoria și-a amintit apoi o conversație recentă pe care a avut-o cu Anna Wintour de la Vogue, care este bunică.

„Ultima dată când am fost cu Anna, am întrebat-o: „Anna, cum îți spun nepoții tăi?”. Iar ea mi-a spus: „Anna”. Și eu am zis: „Ei bine, asta este foarte elegant.

Așa că poate voi merge pe această cale. Dar nu se cazul încă. Să sperăm că într-o zi, dacă voi fi binecuvântată, atunci va fi minunat”, adăugat ea.

Sursa: People
Dată publicare: 18-02-2024 16:51