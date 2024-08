Victoria Beckham, declarație emoționantă de dragoste pentru David Beckham, după aniversarea a 25 de ani de căsnicie

„Tocmai am sărbătorit aniversarea a 25 de ani. Este o mare realizare. (…) Am avut cea mai bună cină aseară. Ne-am trezit în această dimineață și am spus: „Suntem atât de mândri de copii, sunt atât de minunați, amabili, dulci, umili, amuzanți și muncitori.” Este foarte greu să obții acest echilibru. M-am luptat mult cu asta când copiii erau mai mici”, a declarat Victoria într-un interviu acordat publicației Vogue Australia.

Creatoarea de modă a mărturisit că nu a avut niciodată multe persoane care să o ajute cu creșterea celor petru copii - Brooklyn, Harper, Romeo și Cruz.

„Avem bone și îi avem pe părinții noștri, care au fost minunați. Dar simți că jonglezi. Încerci să fii cea mai bună soție, cea mai bună mamă, cea mai bună din punct de vedere profesional. Nu prea aveam o viață socială când copiii erau mai mici. A fi soție, mamă și a-ți îndeplini visurile în ceea ce privește pasiunile tale și munca, a fost suficient. Dar apoi copiii cresc și fug din cuib și au propriile lor pasiuni. Acum, eu și David suntem la capitolul următor. Chiar și Harper, care are 13 ani, are grupul ei de prietenie, îi place să-și facă treaba ei, iar noi suntem foarte apropiați, dar cu siguranță este următorul capitol al vieții noastre împreună”, a mai povestit Victoria.

Fosta membră a formației Spice Girls a adăugat că este extrem de important ca cei patru copii ai lor să vadă că părinții lor se iubesc la fel de mult, chiar și după două decenii și jumătate de relație.

„I-am spus (lui David) aseară – și copiilor – după 25 de ani, îmi iubesc tatăl atât de mult și îl susțin și continui să îmi doresc să fie cea mai bună versiune a lui însuși, și el face același lucru pentru mine. Este foarte important ca copiii să vadă asta”, a mărturisit Victoria.

David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 și au patru copii - Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David şi Harper Seven. Elton John şi David Furnish sunt naşii lui Brooklyn şi Romeo, iar naşa lor este actriţa Elizabeth Hurley.

