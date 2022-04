”Urban Blues Fest”, festival de jazz și blues în București. Se lansează cartea ”Blues Made in Romania”

Trupele Nightlosers, Alex Man Trio, Baicea Blues Band şi Emil Bîzgă Quintet sunt printre headlinerii acestei ediții.

De asemenea, în timpul festivalului va avea loc lansarea oficială a unei cărţi despre blues-ul românesc, ”Blues Made in Romania”.

”Este o iniţiativă privată, demnă de una statală, cu bătaie lungă, pentru câteva zeci de ediţii, petrecută în centrul Bucureştiului, la Universitate, într-o ambianţă unică, cu prestanţă şi responsabilitate. Ţelul acest festival este de-a atrage spectatorii şi muzicienii de partea adevărată a istoriei şi a progresului blues-ului peste vreme, prin recitaluri artistice originale, de valoare şi cu relevanţă pentru obiectivul propus”, spune Radu Lupașcu, event manager, potrivit unui comunicat.

Programul celor 3 zile de jazz și blues

Prima zi, vineri, 15 aprilie 2022, va conţine trei recitaluri cu teme jazz blues: Blues Side of Jazz Guitar, Gypsy Jazz şi The Jazz Age, headlineri fiind deja cunoscuții Alex Man Trio şi Emil Bîzgă Quintet.

Înaintea fiecărei concert, spectatorii se vor bucura de o incursiune în istoria jazz-ului, menită să aducă evenimentului și o zonă educativă.

Sâmbătă, 16 aprilie 2022, protagoniștii serii și cei care vor oferi participanților posibilitatea de a simți libertatea blues-ului, în trei forme artistice diferite, vor fi:

-► Storytellers - Marcian Petrescu şi Mihai Tacoi: Blues mai aproape de rădăcini;

-► Kinledin – Pădurariu – Cătană: Un trio blues progresist avangardist din Timişoara;

-► Baicea Blues Band – Power & fusion blues-rock, ”experienţa face diferenţa”.

Ultima zi a festivalului Urban Blues Fest @The Pub, duminică, 17 aprilie 2022, este ”Blues guitar & Party night”.

Tinerii liceeni clujeni, de la Green Onions Experience, vor avea bucuria de-a deschide o seară fulminantă care va încheia perfect trei zile de muzică bună, relaxare și fericire auditivă.

Singura chitaristă de blues din România, Roxana Stroe şi Foxy Lady Band, ne vor ambienta spaţiul sonor cu incursiuni rafinate din arealul jazzy blues-rock, pentru ca Stones Free - adică Florin Ochescu, Alex Tomaselli şi Sorin Cioargă - să ne încărce energetic cu excelenţa artistică a power blues-rockului.

Mai mult de atât, momentul cheie va fi marcat de (re)întâlnirea cu trupa Nightlosers, inventatorii bluesului ardelenesc, exportat în toată lumea.

Jimi El Laco, Géza Grunzó, Luci Ştain Pop, Naşu Purcărin, Péter Attila şi Hanno Hoefer vor încheia apoteotic prima ediţie a unui festival original, cu 100% prezenţă românească, creat pentru educaţia, bucuria şi confortul fanilor blues-ului din Bucureşti.

Biletele pot fi achiziționate online din rețeaua ambilet.ro și la fața locului.

Urban Blues Fest este un proiect marca artasunetelor.ro.

Se lansează cartea ”Blues Made in Romania”

Cartea ”Blues Made in Romania” va fi lansată oficial în cadrul festivalului Urban Blues Fest @ The PUB Universităţii din Bucureşti, în 16 aprilie 2022.

Cartea bluesului românesc are două volume și 788 pagini, la un preţ de 160 lei!

”Un bluesman trăiește pentru arta lui, desigur; dar din ce trăiește el (și – eventual – familia lui)? George Baicea, probabil cel mai bun chitarist de blues-rock de la noi, a fost multă vreme funcționar vamal.

Acum vreo doi ani, un fost chitarist din trupa Trenul de noapte, a lui Marcian Petrescu (alt bluesman de valoare născut și crescut pe dulcile plaiuri ale Mioriței), cânta în parc, să nu-și iasă din mână, având dinainte o cutie de carton, pentru „donații” și alături căruciorul cu copilul său, scos la plimbarea matinală...

Cam asta e situația bluesului în România.

Radu Lupașcu s-a străduit să adune într-o carte cât o enciclopedie datele unei mișcări artistice, așa cum istoricii literari de la începutul veacului trecut adunau nume de autori și titluri, altfel inexistente” - spune Dumitru Ungureanu.

”Radu Lupașcu folosește în cartea sa, de multe ori, sintagma “blues mioritic” și, într-un mod firesc, ne-am putea întreba cum ar putea arăta bluesul în “spațiul mioritic” (așa se intitula cartea lui Lucian Blaga, din 1936, al doilea volum din Trilogia culturii). Pentru filosoful din Lancrăm, “un anume spațiu vibrează într-un cântec”.

Stepa, câmpia, munții – creează un anumit “orizont spațial” care-și pune amprenta “stilistică” asupra artei produse în acel “peisaj”. Muzica lui Bach sugerează un orizont spațial infinit, câtă vreme doina românească izvorăște din spațiul plaiului, un spațiu infinit ondulat care e dominat de starea de dor, acest sentiment românesc complex, intraductibil. Atunci, care să fie “matricea stilistică” a bluesului? [...]

Se poate “fabrica” blues în România?! Răspunsul la întrebare e de găsit în muzica artiștilor, interpreților și trupelor prezentați în cele două volume Blues Made in Romania. Cartea lui Radu Lupașcu – o premieră în muzicologia românească – e o invitație la întâlnirea cu adevărul muzical care se opune artificialului și comercialului, surogatelor și imposturii sau, ca să folosim chiar cuvintele autorului, o invitație de participare la “spiritul, taina și bucuria cântecului” - spune și Gabriel Petric.

Cartea ”Blues Made in Romania”: un periplu în lumea blues-ului mioritic

”Un periplu în lumea blues-ului mioritic, cu exemple şi fapte bune, cu înţepături şi pragmatism cumpătat, cu realizări discografice demne de semnalat urmaşilor urmaşilor urmaşilor noştri. Ştiu că mulţi se vor întreba despre ideea acestei cărţi şi nu despre utilitatea ei, acest lucru fiind de la sine înţeles de toţi cititorii, fani, muzicieni, producători, manageri de club sau festival, sponsori. Blues-ul nu se află nicicum în graţiile mass-media şi nici în obiectivul cultural al posturilor de radio şi de televiziune naţionale.

Toate informațiile culese şi stocate de mine despre oamenii bluesului românesc (date de naștere, deces, activități extra-muzicale, familie, studii, fotografii, sigle, afişe etc.) au loc de cinste în obiectul cărţii de faţă care îmi reflectă în totalitate judecata şi experienţa mea de trăitor al acestui fenomen muzical. Vreau să precizez de la început acest lucru, pentru a se înţelege corect poziţia şi entuziasmul meu în abordarea acestui subiect, pe care l-am tratat cu cea mai mare seriozitate şi căruia i-am acordat preţioase ore din timpul meu liber.

Nu sunt pe deplin mulţumit, însă cercetarea mea a fost una sinceră şi adevărată. Motivele nemulţumirii mele sunt legate de lipsa de solicitudine a unor muzicanţi sau organizatori de evenimente şi festivaluri şi... de providenţă. Îmi doream să ajung peste tot, la toate evenimentele şi festivalurile de blues şi jazz de la noi, dar nu am putut ajunge fizic decât la cele mai apropiate de Bucureşti, în special, la care am fost invitat ca jurnalist artasunetelor.ro.

În primul volum (394 pagini) veţi descoperi portretele unor artişti, interpreţi şi trupe din aria blues-ului cum ar fi: Ştefan Fani Adumitroaie, Sandu Albiter, Alexandru Andrieş, Axis, Adi Bărar, George Baicea, Bega Blues Band, Berti Barbera şi Nicu Patoi, Black River Blues Band, Blue Monday Ministers, Blueservice, Cyfer’s Sin, Cristi Copaciu, Dusty Ride, Fernet Blues Company, Florin Giuglea, Mircea Goian, Green Onions Experience, Cristi Iakab şi Árpád Kajtár.

Am continuat alfabetic în volumul doi (394 pagini) cu alte capitole (şi subcapitole) dedicate: Emil Kindlein, Raul Kuşak, Marius Dobra Band, Mercedes Band, Mike & The Blue Spirits, Nightlosers, Florin Ochescu, Old News, Oxigen, Ioan Gyuri Pascu, Marcian Petrescu, Quo Vadis, Vali Răcilă, Ride on Band, Soul Serenade, Southerman Robbie, Split Blues Band, Roxana Stroe, Survolaj, Harry Tavitian, Teamsters Blues Band, Alex Tomaselli, Rareş Totu, Mike Vlahopol, Watzzy şi A.G. Weinberger.

Dacă acceptăm faptul că sentimentul este punctul de pornire pentru blues și bucuria sufletului este scopul muzicii, putem conchide că numai auto-controlul, filtrul cunoaşterii şi intelectul pot face posibilă realizarea artistică. Haosul trebuie convertit în ordine matematică, iar restul e tăcere. Mă rog, acela, în mod normal, ar trebui să fie...

Această carte este un program de sală, o notă din portativul creației și al interpretării bluesului pe plai mioritic. Așa l-am simţit eu, așa l-am trăit, probabil că el este și o parte din mine. Blue part”. - spune autorul cărții, Radu Lupaşcu.

”Blues Made in Romania” va fi lansată în 16 aprilie 2022.