UNTOLD: Unul dintre cei mai faimoşi DJ din lume a anunţat că vine. Preţul abonamentelor

Martin Garrix revine la festivalul "Untold". Organizatorii au anunţat joi primii artişti pentru a 5-a ediţie a festivalului. Sunt şi trupe noi, care vor cânta pentru prima dată, la Untold.

"Animals", "So Far Away" său "Ocean" sunt câteva dintre hiturile care l-au propulsat în topul mondial pe tânărul Martin Garrix, în vârstă de 22 de ani. În 2018 a fost declarat, pentru a doua oară consecutiv, DJ-ul anului, de revista DJ Mag. Va urca pe scena de la Untold pentru a treia oară.

Se vor întoarce la Cluj şi David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike.

Edy Chereji, directorul festivalului "Untold": “Prima parte vin de plăcere să sărbătorească a cincea ediţie care e specială. Ultima bucată, fără îndoială e cel mai atractiv şi spectaculos line-up, urmează şi alţi artişti în vogă, care vin pentru prima oară la noi."

Pro TV

Pentru prima oară la festivalul Untold vin şi britanicii din trupa Bastille şi solistul James Arthur. Tărâmul magic al distracţiei din parcul central din Cluj va avea 9 scene. Toată suflarea din oraş se pregăteşte deja, cu entuziasm, pentru perioada 1-4 august.

Bogdan Ciocian, proprietar cafenea: "În perioada Untold, în cele 4-5 zile în care turiştii sunt în oraş, vânzările se dublează în unele cazuri chiar se triplează, devine cumva această perioadă cea mai bună din an. Creşterile sunt de 200-300%."

Dacă nu v-aţi rezervat camere, ar fi bine să vă grăbiţi. „Rezervările s-au făcut de anul trecut chiar imediat după ce s-a terminat ultima ediţie Untold şi suntem full booked. În această perioadă preţurile sunt majorate cu 350-400%. Cei mai mulţi sunt străini, Italia, Franţa, Marea Britanie”, spune un proprietar.

40 de mii de abonamente s-au vândut deja. Până luni, la prânz, preţul este de 119 euro plus taxe, pentru toate cele 4 zile de festival. Apoi se va scumpi cu 10 euro.

