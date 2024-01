Un star din ”Transformers” vrea să devină diacon catolic. A primit sacramentul confirmării de Anul Nou: Este atât de nebunesc

O filială din California a franciscanilor capucini, un ordin religios catolic, a împărtăşit marţi vestea într-o postare pe Facebook, alături de fotografii în care actorul în vârstă de 37 de ani zâmbeşte alături de mai mulţi membri ai organizaţiei.

"Suntem încântaţi să împărtăşim faptul că dragul nostru prieten Shia LaBeouf a intrat pe deplin în biserică la sfârşitul săptămânii trecute prin sacramentul confirmării! Fraţii franciscani capucini sunt foarte bucuroşi să-l primească în sânul Bisericii şi să fie martori ai angajamentului său profund în călătoria sa de credinţă", a precizat provincia din America de Vest a ordinului.

"Shia LaBeouf, cunoscut pentru talentul şi pasiunea sa incredibilă în industria divertismentului, a pornit într-o profundă călătorie spirituală care l-a condus să îmbrăţişeze învăţăturile Bisericii Catolice. Decizia sa de a intra pe deplin în biserică este o dovadă a dorinţei sale sincere de a creşte în relaţia sa cu Dumnezeu şi de a trăi valorile Evangheliei", a adăugat aceasta.

Episcopul Robert Barron din dieceza Winona-Rochester, Minnesota, l-a confirmat pe LaBeouf, a anunţat Catholic News Agency.

Fratele capucin Alexander Rodriguez - a declarat că actorul dorea să devină diacon "cândva în viitor". Rodriguez a spus că inspiraţia lui LaBeouf de a fi confirmat în cadrul credinţei catolice a pornit de la recentul său film "Padre Pio", în care actorul îl interpretează pe fratele capucin italian Pio de Pietrelcina.

Potrivit lui Rodriguez, care interpretează un alt frate în film, LaBeouf "a spus spontan: "Vreau să devin diacon" - şi încă mai simte asta"".

Ceremonia de confirmare a lui LaBeouf a avut loc la parohia Old Mission Santa Inés din Solvang, California, aceeaşi biserică în care LaBeouf a mers pentru prima dată să se pregătească pentru rolul său în Padre Pio, a relatat CNA.

”Acesta este motivul pentru care iubesc catolicismul, pentru că este atât de nebunesc”

Într-un interviu pentru CNA din iunie anul trecut, LaBeouf a vorbit despre experienţele sale de filmare: "Este o presiune enormă, dar nu a făcut decât să servească filmului... Sunt scene în care alergăm în masă şi nu sunt actori în scaune. Aceştia sunt oameni cu frică de Dumnezeu care îl iubesc pe Pio şi simţi asta, iar asta nu face decât să sporească miza".

"Niciodată, în întreaga mea carieră, nu am fost pe un platou de filmare unde filmul să fie mai uşor de realizat".

LaBeouf a adăugat: "Cred că am făcut un film frumos ca urmare a faptului că i-am urmat învăţăturile şi ne-am aplecat cu adevărat asupra modului pragmatic în care a abordat lumea... Probabil că acesta este motivul pentru care iubesc catolicismul, pentru că este atât de nebunesc".

LaBeouf s-a născut dintr-un tată catolic şi o mamă evreică. A fost botezat în copilărie şi a avut un barmitzvah la 13 ani.

Cariera lui LaBeouf la Hollywood se întinde pe mai bine de 20 de ani, actorul jucând în filme printre care se numără "Holes", "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" şi trei filme din franciza "Transformer".

În 2020, LaBeouf a fost acuzat de abuz fizic, mental şi emoţional de fosta sa parteneră, muzicianul britanic FKA twigs, cu care s-a întâlnit timp de aproximativ un an după ce s-au cunoscut pe platoul de filmare al filmului său semi-biografic "Honey Boy" din 2019.

