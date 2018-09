Roboții Transformers, pe străzile unui oraș din Ucraina. Cine sunt creatorii costumelor impresionante

Câţiva dintre roboţii Transformers au fost văzuţi plimbându-se pe străzile unui oraş din vestul Ucrainei. Desigur, erau doar actori care purtau nişte obiecte vestimentare foarte convingătoare.

Acestea sunt opera a doi tineri pasionaţi, care fac şi vând asemenea costume în toată lumea.

Megatron şi Bumblebee, doi dintre roboţii Transformers, stârnesc tot felul de reacţii într-un parc din Ucraina. Coloşii metalici sunt construiţi de la zero de Ana şi Pavlo, doi tineri din Doneţk care s-au refugiat în vestul Ucrainei după izbucnirea rebeliunii proruse.

Tânăra se ocupă de elementele de programare şi efecte speciale, în timp ce Pavlo e responsabil de aspectul roboţilor.

"Cred că ideea mi-a venit dintr-o fantezie din copilărie. Am vrut să facem roboţi, iar eu m-am înscris la Institutul de Informatică şi Inteligenţă Artificială", spune Anna.

Au sfârşit, însă, prin a construi copii uriaşe ale transformerilor, jucării lansate în anii 80 şi devenite apoi personajele mai multor filme de succes.

"Acesta e un costum al lui Stinger din partea a patra a "Transformers". Are o formă a feţei foarte interesantă şi lumini care îi conturează ochii. Are o armă care poate fi detaşată sau poate fi folosită băgând mâna prin ea", explică Pavlo.

Pentru a face un singur costum, cei doi lucrează trei-patru luni. El studiază ore întregi filmele, ca să fie sigur că le reproduce fidel înfăţişarea. Folosesc un cauciuc uşor, dar şi elemente de plastic şi metal, aşa că până la urmă, costumele ajung să cântărească 15 kilograme fiecare. Sunt făcute din câte 20 de piese pe care actorul le "îmbracă" una câte una.

George Gache, fost concurent la "Românii au talent", a văzut unul la un eveniment din Qatar şi a decis să facă un drum până în Ucraina.

"În domeniul nostru şi pe unde am fost, n-am mai văzut asemenea roboţi atât de bine făcuţi. E motivul principal pentru care am venit aici, pentru că numai aici am văzut oameni făcând asemenea costume, cu atâta atenţie la detalii", spune George.

Ana şi Pavlo au făcut până acum 85 de roboţi, pe care îi vând cu preţuri între 2.000 şi 5.000 de dolari.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!