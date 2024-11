Un preot a fost demis după ce i-a permis artistei Sabrina Carpenter să filmeze un videoclip provocator în biserica sa | VIDEO

Monseniorul Jamie Gigantiello a fost eliberat din „orice rol de supraveghere pastorală sau de guvernare” la biserică, a declarat într-un comunicat Dioceza Romano-Catolică din Brooklyn.

Oficialii bisericii au deschis o anchetă după lansarea videoclipului din octombrie 2023 pentru piesa de succes a lui Carpenter, „Feather”, filmat în interiorul bisericii Our Lady of Mount Carmel.

Dioceza a declarat că investigația a găsit alte cazuri de gestionare defectuoasă, dincolo de videoclipul muzical care i-a îngrozit pe unii, inclusiv transferuri financiare neaprobate.

„Sunt întristat să împărtășesc faptul că investigațiile efectuate de au descoperit dovezi de încălcări grave ale politicilor și protocoalelor diecezane”, a declarat episcopul Robert Brennan în declarație, potrivit CBS News, partener media al BBC.

A fost găsit înlocuitor, iar Gigantiello a fost înlăturat din responsabilitățile sale, se arată în declarație.

Puterile administrative ale domnului Gigantiello fuseseră revocate în noiembrie anul trecut, la scurt timp după criticile aduse videoclipului lui Carpenter.

De asemenea, acesta a fost înlăturat de la sarcinile de strângere de fonduri în calitate de vicar al dezvoltării pentru eparhie.

Imaginile din videoclipul lui Carpenter arată un crucifix pe care sunt imprimate blasfemii și, de asemenea, Carpenter dansând pe altar într-o rochie neagră scurtă.

Eparhia a declarat atunci că este „îngrozită” și că nu au fost respectate procedurile adecvate pentru filmare, a relatat Associated Press.

Într-o scrisoare adresată enoriașilor anul trecut, Gigantiello a declarat că permisiunea acordată lui Carpenter de a filma în biserică a fost o „eroare de judecată”. Acesta nu a răspuns la acuzațiile care au dus la demiterea sa.

Luni, episcopul Brennan a declarat că o revizuire mai amplă în cadrul anchetei a detectat alte cazuri de nereguli administrative, inclusiv utilizarea de către Gigantiello a unui card de credit pentru cheltuieli personale.

Episcopul Brennan a mai spus că, din 2019 până în 2021, Gigantiello a transferat aproape 2 milioane de dolari din fondurile bisericii în conturi bancare afiliate unui fost membru al personalului primarului orașului New York, Eric Adams.

Adams a fost pus sub acuzare în septembrie pentru cinci capete de acuzare, inclusiv luare de mită, fraudă electronică și solicitarea de donații ilegale pentru campanii electorale în străinătate.

