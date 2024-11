„Dansul Trump” a ajuns pe terenul de fotbal. Jucătorul care a sărbătorit marcarea unui gol în stilul președintelui | VIDEO

Statele Unite s-au calificat în semifinalele Ligii Naţiunilor Concacaf, învingând luni Jamaica cu 4-2, în manşa secundă a sferturilor de finală.

Christian Pulisic (26 de ani) a dat startul perfect serii, deschizând scorul după o pasă de la Weston McKennie (13). Iar starul echipei naţionale şi-a sărbătorit reuşita cu cea mai la modă sărbătoare din Statele Unite: dansul Trump. El a executat un dans legănat, mişcându-şi braţele în lateral cu pumnii strânşi, în maniera viitorului preşedinte al Statelor Unite, ales săptămâna trecută. El a fost urmat pentru scurt timp de câţiva dintre coechipierii săi.

McKennie's pass ???? Pulisic's finish

What a goal ????

Watch USA vs. Jamaica on TNT, truTV or Max ???? pic.twitter.com/HVrlx9XLzH