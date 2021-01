Un nou sezon „Sex and the City” este în pregătire pe HBO

Un nou sezon al serialului de succes "Sex and the City" va fi difuzat pe HBO Max, cu aceeaşi distribuţie, cu excepţia actriţei Kim Cattrall, a anunţat canalul duminică seara, potrivit AFP, scrie Agerpres.

În acest sezon, intitulat "And Just Like That...", fanii le vor reîntâlni timp de 10 episoade pe actriţele Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis, a precizat HBO într-un comunicat.

Sarah Jessica Parker va interpreta în continuare personajul Carrie Bradshaw, în timp pe Cynthia Nixon şi pe Kristin Davis le vom regăsi din nou în rolul celor bune prietene ale sale, avocata Miranda Hobbes şi dealerul de artă Charlotte York.

În ceea ce o priveşte pe Kim Cattrall, interpreta personajului Samantha Jones, o new-yorkeză dezinhibată, care lucrează în publicitate, aceasta nu este menţionată în comunicatul HBO, care nu precizează de ce actriţa nu mai figurează pe afiş.

Noul sezon va urmări prietenia celor trei eroine şi vieţile lor amoroase, când acestea au ajuns la vârsta de cincizeci de ani. Data lansării nu a fost specificată, însă primele scene urmează să fie filmate la sfârşitul primăverii la New York.

Sarah Jessica Parker, care co-produce serialul alături de Cynthia Nixon, Kristin Davis şi Michael Patrick King, a postat un trailer al sezonului pe contul ei de Instagram.

Scurtul filmuleţ este un montaj de imagini din New York şi de pe ecranul computerului lui Carrie Bradshaw pe care se pot vedea cuvintele "And Just Like That..." şi "The story continues....". Vocea actriţei însoţeşte aceste imagini.

Serialul original "Sex and the City", creat de Darren Star, se bazează pe cartea omonimă a lui Candace Bushnell publicată în 1997. Primul episod a fost lansat în 1998 şi au urmat şase sezoane.

Serialul a generat şi două filme, produse în 2008 şi 2010, şi un prequel, difuzat în 2013 timp de două sezoane.