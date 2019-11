Vineri seara, un concurent de la ”Vocea României” a făcut-o pe Irina Rimes să-și bage degetele în urechi, după ce a început să cânte o piesă celebră a trupei de heavy-metal Judas Priest.

Concurentul se numește Dragoș Moldovan, iar interpretarea sa a fost lăudată de toți antrenorii, care au recunoscut că melodia a fost una dificilă din punct de vedere vocal.

La un moment dat, spre finalul piesei ”Painkiller”, Irina Rimes și-a pus degetele în urechi, însă după aceea a explicat că nu a făcut asta pentru că nu i-a plăcut melodia, ci pentru că ... ”nu-și dădea seama în cască”.

Irina Rimes: "Uoi, a fost foarte interesant. Sincer am trecut prin toate stările. (..) Dragoș, tu, mamă, deci...eu. Nu știu să explic ce s-a întâmplat cu mine când ai cântat tu. Ideea e că ai o voce atât de specială și interesantă. La un moment dat, am crezut că aveai două emisii. Este o cântăreață în State care poate să cânte cu emisie două note și le ia la un interval perfect. Adică nu e ceva fals.

Eu nu îmi dădeam seama în cască, mi-am pus așa, mâinile în urechi, să văd dacă dacă tu faci chestia asta, îți iese sau... nici măcar nu înțelegeam dacă ești pe ton sau nu, dar nici măcar nu mă deranja dacă nu ești. A fost excepțional!"

Nici Smiley nu a fost foarte încântat de ritmurile de chitară heavy-metal ale piesei Judas Priest, cântată de Dragoș Moldovan. Cu toate acestea, a recunoscut că felul în care a fost cântată a fost ... ”de la mama ei.”

Smiley: "Dragoș a fost ... Cred că e prima oară când se cântă așa ceva la Vocea României. Nu pot să spun că sunt un cunoscător al genului death metal, metale grele și așa mai departe. (...)

FOTO: Smiley, în timpul piesei heavy-metal

”E foarte clar că Dragoș a avut o piesă greu de interpretat și pe care a dus-o foarte bine la sfârșit. Adică a fost de la mama ei, ca să zic așa" - a mai spus Smiley.

FOTO: Dragoș Moldovan

Șase concurenți au trecut de prima rundă de Knockout-uri,

la Vocea României!

Vineri seara, la Vocea României, au început knockout-urile, antrenorii au făcut primele eliminări și au ales concurenții care merg în etapa următoare a celei mai tari competiții a vocilor.

A fost un spectacol incredibil, iar telespectatorii s-au bucurat de alegeri muzicale inspirate și de interpretări care au făcut scena să vibreze. În ring au intrat primele cinci grupuri care s-au duelat și, chiar dacă fiecare concurent și-a demonstrat calitățile vocale și că a evoluat, antrenorii au fost nevoiți să aleagă.

Tot vineri seara, în urma trio-ului creat de Tudor Chirilă, Smiley a decis să salveze o voce puternică, pe care a luat-o în echipa lui.

Prima rundă de knockout-uri a sezonului 9 Vocea României a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 7.6 puncte de rating și 24.5% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 5.2 puncte de rating și 17% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, peste 1.3 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 20:49, aproape 1.9 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.

Interpretări de excepție, alegeri surprinzătoare și argumentări puternice!

Echipa Tudor a avut două dueluri: Natalia vs Dragoș vs Britta și Mădălina vs Maria vs George. Antrenorul a ales interpretările care l-au inspirat și a mers mai departe cu Dragoș Moldovan și George Aghinea. Însă Smiley a făcut prima salvare a sezonului și din următoarea etapă, Maria Farcaș va face parte din echipa lui.

Dragoș, Daniel și Renee au luptat pentru un loc în echipa Smiley, iar Renee Santana a fost cea care a mers mai departe.

Și echipa Irinei a avut un duel: Mihaela vs Lavinia vs Bogdan, iar cel din urmă a reușit să o convingă că merită să meargă mai departe spre trofeu. Echipa Brenciu a prezentat interpretările Mălinei, Elenei și a lui Chris, iar Elena Bozian l-a convins că este cea mai potrivită alegere.

Vinerea viitoare, de la 20:30, la Vocea României, lupta continuă în etapa Knockout-urilor!

