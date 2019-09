Metal Gates Festival 2019. Două zile de concerte metal cu trupe românești și străine în București

Final Step Productions organizează cea de-a 3-a ediție a festivalului Metal Gates în club Quantic din București, în zilele de 19 și 20 octombrie 2019.

Trupele care vor cânta sunt următoarele:

Dark Tranquility (SE) - Melodic Death Metal

Taake (Official) (NO) – Black Metal

A PALE HORSE NAMED DEATH (US) – Doom Gothic Metal

Dagoba (FR) – Groove/Industrial Metal

Ancient (NO/GR) – Melodic Black Metal

Antimatter (UK) – Dark Alternative Metal

Hamferð (FO) – Doom Death Metal

Clouds (UK/RO) – Doom Death Metal

TAINE (RO) - Progressive Death Metal

Officium Triste (NL) - Death/Doom Metal

Marche Funèbre (BE) - Death-Doom metal

Descend into Despair (RO) - Doom Death Metal

Pilgrimage (MT) - Death-Doom Metal

MOLYBARON (FR/IR) - Progressive Metal

Abonamente:

- primele 50 abonamente / 150 RON (~31 EUR) – SOLD OUT

- 250 abonamente / 220 RON (~46 EUR) – pana pe 1 Septembrie

- 250 abonamente / 250 RON (~53 EUR)

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.

Mai multe detalii găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.

