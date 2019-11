Trupa Judas Priest concertează la București în iulie 2020. Cât costă biletele

Trupa Judas Priest revine la București pe 21 iulie 2020, la Arenele Române, în cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years!

Primele 200 de bilete au preț special și se pun în vânzare marți, 3 decembrie la ora 11:00. Până atunci, fanii Judas Priest au acces la bilete pe baza unor coduri pe care le vor primi pe e-mail.

Judas Priest este cu siguranță una dintre legendele scenei metal internaționale. Cu peste 40 de ani de activitate, cu un Grammy câștigat pentru 'Best Metal Performance' și cu ultimul material, 'Redeemer of Souls' pe prima poziție în US Billboard Top 200, Judas Priest ține în continuare stindardul sus după cele 4 decenii de activitate.

Turneul din 2020 celebrează 50 de ani de activitate a britanicilor așa că fanii vor avea parte de un setlist croit pe istoria pline de hituri a trupei. Judas Priest vor veni la Arenele Române cu o producție demnă de o asemenea aniversare.

Formată la începutul anilor '70 în Birmingham de către K.K. Downing și Ian Hill, în '74 li s-a alăturat Rob Halford și Glenn Tipton astfel cristalizandu-se nucleul trupei. După câteva încercări discografice precum 'Rockâ Rolla' și 'Sad Wings of Destiny', au urmat 4 albume care au transformat Judas Priest într-o formație etalon.

Tot Judas a fost una dintre primele formații care au popularizat hainele și accesoriile din piele în rândul comunității metal. Anii '80 aduc deja maturizarea formației cu albume precum 'British Steel', 'Point of Entry', 'Screaming for Vengance' și 'Defenders of the Faith'. A doua jumătate a anilor '80 i-a găsit pe Judas Priest abordând o latura mai melodică a hard rock-ului cu albume precum 'Turbo' și 'Ram it Down'.

Totul a culminat cu 'Painkiller' în 1990, album considerat de mulți specialiști dar și fani că fiind cheia de boltă a discografiei britanicilor. Cel mai recent albul al trupei, "Firepower", lansat în 2018, a dus trupa din nou în topuri iar turneul britanicilor a făcut înconjurul lumii, inclusiv la București la Romexpo.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Diverta, Cărturești, Metrou Unirii 1, Muzică, IQ BOX, Uman, Casă de Balet și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factură la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Biletele au următoarele prețuri:

- VIP (cu loc) - 319 lei în earlybird, 349 lei în presale și 370 la intrare

- Teren (fără loc, în față scenei) - 229 lei în earlybird, 259 în presale și 280 la intrare

- Acces General (cu loc) - 139 lei în earlybird, 159 lei în presale și 180 lei la intrare

Perioada earlybird este limitată la primele 200 de bilete din fiecare categorie.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la porțile de jos din parc ale Arenelor Române.

Biletele oferă participanților acces doar în categoriile în care și-au cumpărat bilet. La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 10 lei.

Copiii sub 2 ani au acces gratuit doar în zona Teren (nu și pe scaune) și însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.