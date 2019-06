Trupa de metal Underwaves din Brașov și-a lansat primul album: ”Hiatus”. Interviu cu Laura

Înainte de anul 2000, în România era greu să te faci cunoscut dacă aveai o trupă de metal sau orice alt gen de rock mai nonconformist, deoarece .. nu existau prea multe canale de comunicare.

Internetul era abia la început, era greu accesibil, iar în mass-media audio-vizuală trupele românești din underground aproape că nu existau, cu câteva foarte mici excepții pe la radio și TV, la ore imposibile din noapte.

Acum, în 2019, situația este total diferită. Avem acces instant la orice muzică și orice informație datorită internetului, însă rezultatul este invers: nu mai putem face față volumului gigant de informație. Am ajuns în situația în care, cu puțin efort, un videoclip se poate filma cu un smartphone, care ajunge în secunda 2 la toți fanii acelui artist nu doar din România, ci și din străinătate. În plus, este mai ușor acum să înregistrezi o piesă și să ai un instrument bun, față de acum 20 de ani, de exempu.

Problema care a apărut în rândul muzicienilor, dar și a celor care sunt pasionați de muzică, este filtrarea aparițiilor discografice, a lansărilor de single-uri și a noutăților. Sunt atât de multe trupe românești - bune - care (încă) activează, încât uneori este greu de ținut pasul.

Să luăm de exemplu cazul Underwaves, o trupă tânără, formată la sfârșitul anului 2017, de care prea puțini au aflat, dacă nu sunt din Brașov - căci de acolo sunt cei 4 membri ai trupei: Ana Ignis "Laura" (voce), Bogdan Alexandru (bas), Carol Alexandru (chitară) și Dan Raț (tobe).

Facebook.com

În aprilie 2019, Underwaves și-a lansat albumul de debut, "Hiatus", prin forțe proprii, bineînțeles, care sună surprinzător de bine pentru niște muzicieni tineri, aflați la început de drum. Cele 6 piese care sunt pe acest material sunt greu de definit din punct de vedere al genului abordat, însă ceea ce am remarcat de la bun început a fost contrastul plăcut dintre vocea melodioasă a Laurei, curată și uneori cu accente de operă, … și riff-urile grele de alternativ metal combinate cu nu-metal.

Iar la un moment dat, inevitabil, apare si comparația cu stilul lui Amy Lee de la Evanescence, ceea ce nu este rău, ba dimpotrivă, însă Underwaves a ținut să mă contrazică prin piesa "Burn", unde growl-ul a distrus total aura de Evanescence - prima reacție fiind să mă ridic de pe scaun și să mă arunc într-un "mosh pit", pentru că … hardcore și groove metal.

Bineînțeles, albumul nu este de nota 10, se putea mai bine de atât, însă brașovenii din Underwaves promit mult pe drumul pe care l-au ales, așa că merită sa fie încurajați și susținuți, la fel cum a făcut și Nelu Costache, de exemplu, liderul trupei Ura De După Ușă (un nume vechi și greu al scenei underground autohtone), care le-a dat ocazia ca primele lor concerte să fie susținute pe aceeași scenă cu UDDU.

Din acest motiv am stat puțin de vorbă cu Laura, vocea trupei Underwaves.

Cristian Matei "Mumu": Salutare, Laura. Înainte să vorbim despre primul vostru material discografic aș vrea să aflu mai multe informațîi despre Underwaves. Sunteți o trupă tânără, formată relativ recent, în noiembrie 2017, și nu cunosc mai nimic despre voi. Din descrierea de pe pagina voastră de Facebook am văzut că trupa s-a format chiar la ideea ta. Sper că am înțeles bine. Povestește-mi cum a pornit totul.

Ana Ignis "Laura": ”Decizia am luat-o foarte spontan, în timp ce eram la serviciu și ascultam muzică. Am activat în câteva trupe, dar cu niciuna nu rezonam muzical. Mereu când mergeam la concerte și vedeam trupele cum cântă, îmi imaginăm cum ar fi să fiu eu în locul lor. Era destul de greu pentru mine să îi văd pe alții trăindu-și visul pe scenă, așa că am decis să fac ceva în privința asta. În ziua respectivă am luat telefonul în mână, l-am sunat pe basistul nostru, Bogdan, și l-am întrebat dacă este dispus să cânte cu mine într-o trupă. Ne cunoșteam dinainte, deoarece am mai avut câteva proiecte împreună. Următorul pe care l-am sunat a fost Dan, toboșarul, iar ultimul a fost Carol, chitaristul, care inițial a refuzat ideea :))

Cristian Matei "Mumu": Voi sunteți o trupă din Brașov și chiar am văzut că la un moment dat ați concertat cu Ura de După Ușa, un nume cunoscut pe scena locală de metal underground, ei fiind tot din Brașov (Zărnești). Sunt foarte multe trupe de rock/metal care au apărut după 1990 din zona asta a Brașovului, e un fel de pepinieră acolo. Au avut vreo influență asupra ta trupele astea de-a lungul timpului, poate chiar îi cunoști pe unii dintre ei... sau e doar o coincidență că sunteți și voi din Brașov?

Ana Ignis "Laura": ”Da, suntem prieteni cu cei din UDDU și vrem să le mulțumim că ne-au dat ocazia ca primele noastre concerte să fie alături de ei (și de Truda, în unele orașe). Fiind un oraș activ din punctul de vedere al trupelor, cam toți muzicienii din Brașov se știu între ei. Nu am fost influențată în mod direct de trupele locale, dar i-am apreciat și respectat pentru ceea ce au făcut.”

Cristian Matei "Mumu": Cum este să fii fată și să cânți într-o trupa de metal în România? Nu știu să existe prea multe trupe româneșți de acest gen și sunt curios cum ești privită atât de public, precum și de ceilalți muzicieni din alte trupe..

Ana Ignis "Laura": ”La început a fost destul de dificil pentru mine, eu sunt o persoană mai timidă, iar contextul muzical cu care am fost obișnuită până acum era unul cu totul diferit. Am studiat opera, un stil total opus față de stilul pe care îl cant acum și nu m-aș fi gândit niciodată că aș fi putut face growl. Dar cu timpul m-am obișnuit și am ajuns să fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna și acum simt că mi-am găsit locul. Asta e lumea în care vreau să trăiesc. Cât despre public și trupe, majoritatea s-au purtat frumos cu mine și am apreciat enorm faptul că nu s-au comportat diferit doar pentru că sunt fată.”

Facebook.com

Cristian Matei "Mumu": Să vorbim acum și despre "Hiatus", primul vostru album. Dă-mi câteva detalii: unde ați făcut înregistrările, cât a durat și mai ales dacă v-a ajutat cineva să-l finalizați - mă refer inclusiv din punct de vedere financiar, nu doar muzical.

Ana Ignis "Laura": ”Am înregistrat la Grand Way Studios în Bucureșți. A durat două zile să înregistrăm 7 piese, a fost o experiență extrem de intensă, deoarece în mod normal ar dura mai mult. Am plecat din Brașov sâmbătă dimineață pe întuneric și ne-am întors duminică noapte. Colaborarea cu Andrei și Silviu, băieții de la studio, a fost foarte bună, chiar simțeam că suntem pe aceeași lungime de undă. Am avut noroc cu ajutorul financiar de la fostul meu job, altfel ar fi fost destul de dificil să înregistrăm un album pe cont propriu.”

Cristian Matei "Mumu": De ce "Hiatus"? Ce se află în spatele acestui titlu de album?

Ana Ignis "Laura": ”După câteva luni în care repetasem și lucrasem la piese, Dan a fost nevoit să plece din țară și astfel am fost forțați să luăm o pauză. A fost cel mai greu moment pentru noi ca trupă, nu știam dacă vom mai continua, eram demoralizați. După 3 luni s-a întors și am reluat repetițiile. Noi spunem că a fost un test pe care a trebuit să îl trecem ca să ducem mai departe povestea Underwaves. După acest eveniment, ne-am apropiat mai tare ca niciodată și ne bucurăm că am reușit să trecem împreună peste. “Hiatus” se referă la acea pauză pe care am avut-o și care este probabil cea mai intensă emoțional perioadă din scurta istorie a trupei.”

Cristian Matei "Mumu": Ce muzică asculți în general? Ai trupe preferate?

Ana Ignis "Laura": ”Personal, în timpul meu liber nu ascult genul pe care îl cânt, deși îmi place foarte mult stilul pe care îl abordăm. Fiind o fire mai melancolică, ascult foarte mult doom, gothic metal și dark wave. Printre trupele preferate se numără Draconian, Lacuna Coil, Dark Sanctuary, Mortal Love sau Arcana, dar și artișți precum Irfan sau Azam Ali. Băieții râd mereu de mine că ascult muzică de înmormântare chiar și când sunt veselă :))”

Cristian Matei "Mumu": Am întrebat de trupele tale preferate pentru că sunt destul de multe influențe în muzica voastră, nu neapărat din aceeași familie de rock/metal, ci amestecate. La voi pe Facebook zice așa: "metalcore, nu-metal, groove metal, alternativ metal și post rock". Eu aș zice doar: alternativ metal cu death-core, de exemplu, cu o voce de Evanescence. Știu că este un clișeu această comparație, dar este cel mai cunoscut exemplu în România, pe felia asta. Te deranjează dacă ți se spune că stilul vostru de pe "Hiatus" nu aduce nimic nou sau dimpotrivă - consideri că este un compliment să fii comparată ca voce cu o astfel de trupâ celebrâ? Chiar dacă muzica este pe alt palier...

Ana Ignis "Laura": ”De foarte multe ori oamenii mi-au spus că am vocea asemănătoare cu Amy Lee din Evanescence. Trebuie să recunosc că “inițierea” mea în muzica metal a început cu ei. Mereu mi-a plăcut și îmi va plăcea Amy Lee, dar nu am avut niciodată intenția de a o copia - pe ea sau pe oricare alt artist - deoarece consider că dacă mi s-a dat șansa să fiu pe o scenă ar trebui să arăt cum sunt eu cu adevărat. Nu m-a deranjat niciodată să fiu comparată cu alt artist, pot spune că este o onoare, dar nu vreau ca oamenii să se limiteze doar la o simplă comparație, ci să încerce să descopere ceea ce îl face pe fiecare artist unic în felul său. Melodiile noastre nu sunt făcute cu scopul de a revoluționa muzica, acest lucru fiind foarte dificil în ziua de azi, ci reprezintă rezultatul tuturor trăirilor, sentimentelor și muncii noastre. Este sufletul nostru. Acesta este motivul pentru care nu ne limităm doar la un singur stil și încercăm ca toate influențele noastre să se materializeze prin muzică.”

Cristian Matei "Mumu": Ce este vorba cel mai greu pentru voi, ca trupă pe scena underground?

Ana Ignis "Laura": ”Probabil că cel mai dificil este să te autosusții într-o industrie de nișă. Voi fi sinceră cu tine: partea financiară este cea mai dificilă. Toți 4 avem joburi care să ne permită să facem ceea ce iubim cu adevărat și care să ne susțină în această direcție. Visul nostru este ca într-o bună zi să facem doar muzică, de dimineață până seara. Facem tot posibilul și muncim din greu să ajungem acolo. Cu toate că muzica nu este o competiție, noi, fiind o trupă la început de drum, trebuie să muncim mult mai mult pentru a ne câștiga locul printre ceilalți și pentru a fi remarcați.”

Cristian Matei "Mumu": La final vreau să te întreb dacă pe voi vă preocupă siguranța voastră și a publicului atunci când susțineți un concert, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat la noi până acum. Iar Colectiv nu este singurul exemplu negativ. V-ați interesat vreodată dacă locul în care urmați să cântați este ok din acest punct de vedere al securității sau considerați că așa ceva nu se mai poate întâmpla a două oară în România?

Ana Ignis "Laura": ”Din nefericire, cu toate că a avut loc o tragedie, sunt încă multe locuri în care siguranța este pusă în pericol. Oamenii nu realizează că se poate întâmpla oricând un eveniment de genul. Chiar am cântat într-un loc în care primul lucru pe care l-am făcut când am intrat a fost să mă uit dacă există o ieșire de urgență, deoarece nu m-am simțit deloc în siguranță, nici eu, și nici băieții.”

Cristian Matei "Mumu": Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Ana Ignis "Laura": Mulțumesc și eu, a fost plăcerea mea. Sperăm și noi să ne vedem.

Trupa UNDERWAVES pe internet:

- Facebook

- Youtube

- Bandcamp

- Instagram