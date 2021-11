Timișorenii de la The Different Class au lansat albumul acustic ”Live in the Eden Garden”

comunicat

Timișorenii de la formația The Different Class au lansat un album pe care se află doar piese acustice, extrase dintr-un concert care poate fi urmărit integral pe Youtube, dar și pe alte platforme de streaming.

Concertul se numește ”Live in the Eden Garden”.

”Suntem super încântați să vă aducem „Live in the Eden Garden” și pe toate platformele de streaming! Și noi la rândul nostru ascultăm muzică prin streaming și ne dorim ca și voi să puteți să ne ascultați și să ne cunoașteți cât mai bine, cât mai ușor posibil. Dacă vă place și vă facem să simțiți ceva, ne puteți susține prin a cumpăra muzica noastră direct de pe Bandcamp.” - spun membrii trupei într-un comunicat.

”The Different Class - Live in the Eden Garden” a apărut în urma dorinței de a descompune la esență piesele din repertoriul nostru Am încercat să transmitem un mesaj simplificat, cuvintele, inflexiunile și nuanțele find importante. Eden există și lucrul acesta pentru noi reprezintă ‘a state of mind’, o starea de creație, emoție și bucuria dezvoltării unui sunet, modelarea și propagarea unui mesaj în aglomeratul peisaj muzical contemporan. Am vrut să transformăm piesele și să privim cu alți ochi The Different Class, nu doar sa reproducem variantele electrice ale pieselor cu o chitara acustica în mână.

Îi mulțumim cu această ocazie lui Flavius Retea de la Methadone Skies pentru cei doi ani în care a cântat cu noi, timp în care și-a adus spiritul și mult input creativ în The Different Class. Doi ani în care și-a expus vocea în The Different Class, atât la propriu cât și la figurat. Scânteia acestui format MTV Unplugged în trei a fost chiar un moment în care, împreuna cu el, la sala de repetitii, am simțit doar să cântăm, un moment în care am vrut doar să armonizăm melodiile ce se pot produce din voci și chitară. O nouă abordare, pragmatică, dezbrăcată de infinitele opțiuni din zona tehnică la care putem apela.” - mai spun timișorenii.

”Live in the Eden Garden” este un ”proiect de suflet” și, uneori, varianta preferată de a cânta a trupei.

The Different Class înseamnă :

- Cris Paul - Voce și Chitară

- Seian Scorobete - Bas

- Julia Kocis - Tobe

The Different Class, online :

- Spotify

- iTunes

- YouTube

- Instagram

- Facebook