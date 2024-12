Taylor Swift este cea mai premiată artistă din istoria Billboard Music Awards. „E cel mai frumos cadou primit în avans”

Vedeta americană a obţinut joi 10 premii, inclusiv pentru cel mai bun artist şi cel mai bun album Billboard 200 graţie ''The Tortured Poets Department'' şi deţine în total 49 de trofee Billboard primite de-a lungul întregii cariere.

''E cel mai frumos cadou primit în avans de ziua de naştere pe care mi-l puteaţi face, aşa că vă mulţumesc foarte mult'', a declarat într-un mesaj înregistrat Taylor Swift, care împlineşte vineri 35 de ani.

''Îl ador. Este exact ceea ce-mi doream'', a precizat vedeta.

Artista a mai fost premiată în categoriile cea mai bună artistă, cel mai bun artist Hot 100, cel mai bun compozitor Hot 100, premii pentru care Swift le-a mulţumit fanilor ei ''întrucât voi sunteţi cei cărora vă pasă de albumele noastre şi veniţi să ne vedeţi în concert''.

Taylor Swift a încheiat duminică turneul record ''Eras Tour'', care a dominat cultura populară şi primele pagini ale ziarelor timp de 21 de luni.

''Pentru tot ceea ce s-a întâmplat cu 'Eras Tour' şi cu 'The Tortured Poets Department' trebuie să vă spun pur şi simplu 'mulţumesc''', a adăugat ea.

''Înseamnă foarte mult pentru mine că vouă vă place ceea ce fac şi faptul că ţineţi atât de mult la muzica mea'', a subliniat vedeta.

Dua Lipa şi Coldplay au fost de asemenea premiaţi la Gala Billboard Music Awards.

Într-un mesaj înregistrat în avans, Dua Lipa a declarat că premiul pentru cel mai bun cântec dance-electronic acordat melodiei ''Houdini'' ''înseamnă enorm pentru mine''.

Vedeta pop şi-a cerut iertare că nu poate participa la ceremonie, însă se află în Asia cu prilejul turneului "Radical Optimism".

Trupa Coldplay, a cărei nouă melodie ''All My Love'' a fost difuzată în timpul galei, a câştigat trofeul pentru cel mai bun artist rock aflat în turneu.

''Mulţumim foarte mult Billboard pentru acest premiu, suntem trupa cu cei mai frumoşi bătrânei din lume şi vă suntem recunoscători tuturor'', a glumit liderul trupei, Chris Martin, într-un mesaj înregistrat.

''Sperăm că vă distraţi grozav şi vă transmitem că vă iubim din Australia'', a adăugat artistul.

Cântăreaţa americană Chappell Roan, desemnată cel mai bun artist tânăr, a mărturisit că a fost ''nevoie de mult timp'' pentru a pătrunde în industrie.

''Este minunat să primeşti recunoaştere, toţi aceşti ani de muncă intensă au dat roade'', a declarat ea într-un mesaj înregistrat în avans.

Pe lista câştigătorilor s-au mai aflat rapperul Drake - cel mai bun artist rap, cel mai bun artist în categoria masculină şi cel mai bun album rap graţie discului ''For All The Dogs'' -, Doja Cat, recompensată cu premiul pentru cel mai bun artist rap în categoria feminină, şi Kendrick Lamar, căruia i-a revenit trofeul pentru cel mai bun cântec rap cu melodia ''Not Like Us''.

Ceremonia a inclus recitaluri ale artiştilor Jelly Roll, care a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec rock graţie melodiei ''All My Life'', şi Tyla, desemnată cel mai bun artist Afrobeats şi premiată pentru cel mai bun cântec Afrobears graţie melodiei ''Water''.

