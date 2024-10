Taylor Swift este artistul cu cele mai multe nominalizări, pentru al doilea an consecutiv, la MTV Europe Music Awards 2024

Gala MTV Europe Music Awards (EMAs) va avea loc în 10 noiembrie, la Manchester, şi va fi transmisă în direct în peste 150 de ţări.

Anul acesta, 19 artişti au şansa de a câştiga primul lor premiu MTV EMA, printre aceştia numărându-se Kehlani şi Tinashe la categoria „Best R&B”, Disclosure şi Fred Again la „Best Electronic”, Fontaines D.C. pentru „Best Alternative” şi Jimin (BTS), nominalizat pentru prima dată solo la „Best K-Pop”.

Gala MTV EMA 2024 va fi transmisă în direct de pe arena Co-op Live, din Manchester, duminică, 10 noiembrie, şi va putea fi urmărită pe MTV, Pluto TV şi Paramount+, fiind disponibilă în mai mult de 150 de ţări.

Fanii pot vota până pe 6 noiembrie, ora 00:00 CET (ora 1:00 pentru România), pe www.mtvema.com.

Lista completă a nominalizărilor pentru MTV EMA 2024

Cel mai bun cântec: Ariana Grande - We can’t be friends (wait for your love), Benson Boone - Beautiful Things, Beyoncé - Texas Hold ‘Em, Billie Eilish – Birds of a feather, Chappell Roan – Good Luck, Babe!, Sabrina Carpenter - Espresso

Cel mai bun videoclip: Ariana Grande – We can’t be friends (wait for your love), Charli XCX – 360, Eminem – Houdini, Kendrick Lamar – Not Like Us, LISA ft. Rosalía – New Woman, Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Cel mai bun artist: Beyoncé, Billie Eilish, Post Malone, RAYE, Sabrina Carpenter, Taylor Swift

Cea mai bună colaborare: Charli XCX & Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish, Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That, Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile, LISA ft. Rosalía – New Woman, Peso Pluma & Anitta – Bellakeo, Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Cel mai bun artist nou: Ayra Starr, Benson Boone, Chappell Roan, LE SSERAFIM, Teddy Swims, The Last Dinner Party, Tyla

Cel mai bun artist pop: Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Charli XCX, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Taylor Swift

Cel mai bun artist afrobeats: Asake, Ayra Starr, Burna Boy, Rema, Tems, Tyla

Cel mai bun artist rock: Bon Jovi, Coldplay, Green Day, Kings of Leon, Lenny Kravitz, Liam Gallagher, The Killers

Cel mai bun artist latino: Anitta, Bad Bunny, KAROL G, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Shakira

Cel mai bun artist K-Pop: Jimin, Jung Kook, LE SSERAFIM, LISA, NewJeans, Stray Kids

Cel mai bun artist alternative: Fontaines D.C., Hozier, Imagine Dragons, Lana Del Rey, Twenty One Pilots, YUNGBLUD

Cel mai bun artist electro: Calvin Harris, David Guetta, Disclosure, DJ Snake, Fred Again, Swedish House Mafia

Cel mai bun artist Hip-Hop: Central Cee, Eminem, Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Travis Scott

Cel mai bun artist R&B: Kehlani, SZA, Tinashe, Tyla, USHER, Victoria Monét

Cea mai bună performanţă live: Adele, Coldplay, Doja Cat, RAYE, Taylor Swift, Travis Scott

Cel mai bun artist la început de carieră: Ayra Starr, Chappell Roan, Coco Jones, Flyana Boss, Jessie Murph, Laufey, LE SSERAFIM, Mark Ambor, Shaboozey, Teddy Swims, The Warning, Victoria Monét

Artistul cu cei mai mulţi fani: Anitta, Ariana Grande, Beyoncé, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Katy Perry, LISA, Nicki Minaj, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, Taylor Swift.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: