Taylor Swift, desemnată de revista TIME personalitatea anului 2023

Nouă personalităţi sau grupuri de personalităţi, între care liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping, fuseseră selectate de revistă pe "lista scurtă" înainte de anunţul de miercuri, întotdeauna aşteptat cu nerăbdare. Revista americană face acest clasament în fiecare an încă din 1927.

Printre ceilalţi nominalizaţi pentru 2023 au fost scriitori şi actori marcanţi de la Hollywood, dar şi Sam Altman, fondatorul companiei de inteligenţă artificială OpenAI, procurorii care se ocupă de dosarele împotriva lui Donald Trump, Barbie, Regele Charles al III-lea şi Jerome Powell, preşedintele Rezervei Federale americane.

Taylor Swift, a cărei carieră cunoaşte un succes imens, îi succede astfel preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care în 2022 a fost desemnat personalitatea anului "pentru că a inspirat oamenii şi naţiunile să se unească în apărarea libertăţii, pentru că a reamintit lumii fragilitatea democraţiei", potrivit revistei TIME.

Taylor Swift se alătură unor figuri ilustre de pe lista de câştigători, precum Joe Biden şi vicepreşedinta sa Kamala Harris, Martin Luther King, Papa Francisc şi Greta Thunberg. Este o recunoaştere importantă pentru artista în vârstă de 33 de ani, care în prezent doboară toate recordurile cu înregistrările de pe noile sale albume şi mai ales cu turneul "Eras Tour". Acest turneu, programat să ajungă şi în Europa anul viitor, va fi primul care va depăşi pragul de un miliard de dolari. De asemenea, adaptarea filmului despre acest turneu a umplut până la refuz sălile de cinema în această toamnă.

Taylor Swift ar putea intra în istorie şi cu un nou record, dacă va câştiga premiul pentru albumul anului la viitoarele premii Grammy pentru cel de-al zecelea său album, Midnights. Ea ar deveni artista care a câştigat de cele mai multe ori această categorie prestigioasă şi i-ar depăşi pe Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder, care, ca şi ea, au câştigat deja premiul de trei ori.

Cum justifică Time alegerea lui Taylor Swift ca personalitatea anului 2023

Ca tradiţie, titulatura de Personalitatea Anului acordată de TIME provine de la Teoria Marelui Om al istoriei, o credinţă conform căreia indivizii au puterea de a transforma societatea, arată revista americană TIME în articolul în care îşi expune argumentele pentru care a fost aleasă anul acesta Taylor Swift.

De-a lungul anilor, selecţiile au avut tendinţa de a urma anumite tipare. Persoana aleasă a fost, de obicei, un lider din domeniile tradiţionale de putere. El - da, de obicei a fost un "el" - este foarte des un politician sau un titan al industriei. Paisprezece preşedinţi ai SUA, cinci lideri ai Rusiei sau ai Uniunii Sovietice şi trei papi au fost recunoscuţi ca fiind "personalităţi ale anului".

"Şi totuşi, persoana a cărei influenţă unică a fost dezvăluită de-a lungul anului 2023 nu a deţinut niciunul dintre aceste roluri - sau ceva cât de cât asemănător. Fiecare an conţine lumină şi întuneric; 2023 a fost un an cu cote semnificative de întuneric. Într-o lume divizată, în care prea multe instituţii eşuează, Taylor Swift a găsit o modalitate de a transcende graniţele şi de a fi o sursă de lumină. Nimeni altcineva de pe planetă în prezent nu poate emoţiona atât de bine atât de mulţi oameni. Această realizare este un lucru pe care îl punem adesea pe seama alinierii planetelor şi a sorţii, însă acordarea unui credit prea mare astrelor ignoră îndemânarea şi puterea ei”, scrie revista americană.

Swift este acea persoană rară care este atât scriitorul, cât şi eroul propriei poveşti. Calea ei este nebătătorită, lucru pe care îl ştie de ceva timp, adaugă publicaţia. "Nu ştiu pe nimeni, cu adevărat, care să fi avut aceeaşi traiectorie a carierei ca a mea", declara Swift revistei TIME în 2014, când a apărut pentru prima dată pe coperta revistei TIME la lansarea celui de-al cincilea album al său, 1989.

"În timp ce popularitatea ei a crescut de-a lungul deceniilor, acesta este anul în care Swift, azi în vârstă de 33 de ani, a realizat un fel de fuziune nucleară: a împuşcat arta şi comerţul împreună pentru a elibera o energie de o forţă istorică", comentează TIME. "A reuşit acest lucru îmbrăţişând ceea ce ştie să facă mai bine decât oricine altcineva - să distreze şi să scrie cântece care se conectează cu oamenii. Acum, ea devine prima Personalitate a Anului care este recunoscută pentru succesul ei în domeniul artelor, într-un an în care am fost treziţi din nou de întrebări despre cine face şi cine deţine expresiile noastre culturale. Swift este, de asemenea, un simbol al schimbării generaţionale: este doar a patra Persoană a Anului, solo, născută în ultima jumătate de secol", arată publicaţia în justificarea alegerii făcute.

În cei 17 ani de la debutul său, Taylor Swift a înregistrat mai multe albume No. 1 decât orice altă femeie din istorie. Numai în acest an a avut trei. "A fost peste tot în 2023, umplând stadioane şi doborând recorduri, ceea ce a însemnat că am fost nevoiţi să găsim modalităţi inedite de a măsura amploarea influenţei ei. Seismografele au fost utilizate pentru a arăta impactul literal cauzat de fanii ei. Întrucât Swift a devenit miliardară, produsele interne brute ale ţărilor au devenit etalonul contribuţiilor ei financiare. Au fost anunţate cursuri universitare pentru a studia lecţiile pe care le dă Swift în literatură, afaceri şi drept. Swift a fost copleşită cu chei ale oraşelor şi semne de circulaţie schimbate la numele ei”, scrie TIME.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 06-12-2023 16:11