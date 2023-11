Billboard Music Awards 2023. Ce ținute au purtat vedetele pe covorul roșu. Taylor Swift a câștigat 10 trofee. GALERIE FOTO

Taylor Swift a fost votată, de asemenea, pentru cea mai bună artistă feminină, cel mai bun artist în top Billboard 200, cel mai bun compozitor în topHot 100, cel mai bun artist Radio Songs, cel mai bun artist Song Sales, cel mai bun artist Billboard Global 200, cel mai bun artist Billboard Global Excl. U.S. și cel mai bun artist country. Melodia sa „Anti-Hero” a fost premiată pentru cel mai bine vândută melodie.

În luna octombrie, cântăreața era finalistă în 20 de categorii.

Printre ceilalţi artişti cu nominalizări multiple la premiile Billboard din acest an figurează The Weeknd (16 nominalizări), Drake (14 nominalizări) şi Zach Bryan (14 nominalizări).

Rapperul de origine canadiană Drake a fost desemnat câștigător de 3 ori la categoriile Top Rap Artist, Top Rap Male Artist și Top Rap Touring Artist.

The Weeknd a primit cele mai multe nominalizări pentru cel mai bun artist de sex masculin R&B și pentru cea mai bună colaborare, alături de Metro Boomin și 21 Savage pentru piesa „Creepin`”. Nicki Minaj a fost premiată pentru Top Rap Female Artist.

Mariah Carey a primit premiul Chart Achievement pentru noua versiune a nelipsitei piese de sărbători „All I Want For Christmas Is You”.

„Reinnasence” a lui Beyonce a fost desemnat cel mai bun turneu R&B. De asemenea, artista a câștigat la categoriile The Best Dance/Electronic Artist și The Best Dance/Electronic Album.

Gala Billboard Music Awards 2023 a fost produsă de compania Dick Clark Productions.

Trofeele au fost atribuite în baza unor factori cantitativi, „determinaţi de indicatorii de performanţă de la sfârşitul anului în topurile Billboard", pentru o perioadă care a început pe 19 noiembrie 2022 şi s-a încheiat pe 21 octombrie 2023.

În 2023, au fost decernate premii în 69 de categorii.

Dată publicare: 20-11-2023 17:05