Steven Seagal a vizitat închisoarea Olenivka din Ucraina, controală de ruși. Actorul este un susținător înfocat al lui Putin

Steven Seagal apare într-o fotografie în timp ce stă pe o bancă, dar și în timp ce vorbește cu prizonierii ucraineni aflați după gratii.

Russian citizen Steven Seagal went to Olenivka, Ukraine to help the Russian terrorist state cover up war crimes.

Over 50 Ukrainian POWs were massacred by Russian terrorists at Olenivka, following weeks of starvation and torture. pic.twitter.com/qCRZRWHGuR