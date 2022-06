VIDEO Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de susținători ai avortului, în SUA. „A încercat să le omoare”

În pofida unor apeluri ale mai multor republicani de a nu a ataca activişti ”pro-choice”, violenţe s-au mltiplicat.

Şoferul unui camion a intrat în mod voit cu maşina într-un grup de manifestanţi, vineri, la Cedar Rapids, în Iowa.

Una dintre femei, rănită la o gleznă, a fost spitalizată.

”A încercat să le omoare!”, acuză o jurnalistă, Lyz Lenz, prezentă la faţa locului.

BREAKING: A truck driver plows into a crowd of women pro-choice protesters in Iowa, sending at least one woman to the hospital before spending away. The driver is yet to be identified. RT IF YOU THINK THAT HE MUST BE IDENTIFIED, ARRESTED, & LOCKED UP!

