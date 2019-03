Solistul Prodigy vorbea despre sucid, într-un interviu acordat acum 3 ani. Ce spun vecinii

Getty

Keith Flint, solistul formației Prodigy, în vârstă de 49 de ani, care fost găsit mort în curtea locuinței sale din Essex, declara într-un interviu din 2015 că dacă va simți că „a terminat-o” cu viața, va comite suicid.

„Întotdeauna am simțit asta – că o să mă sinucid când o să simt că am terminat-o cu viața. Jur că nu e ceva suicidar, e ceva pozitiv. În momentul în care voi începe să îmi fac nevoile în pat, atunci mă veți găsi în fața unui autobuz. Nu mă tem de cine sunt. Vreau doar să privesc înapoi și să știu că am avut o viață împlinită. Asta e tot – zile fericite”, declara solistul într-un interviu acordat revistei FHM, conform Daily Mail.

Poliția l-a găsit pe Flint în stare de inconștiență, pe proprietatea sa din Dunmow, Essex, în jurul orei 08.00 dimineața. Vestea a fost confirmată de Liam Howlett, coleg de formație, pe Instagram.

„Este adevărat. Nu pot să cred că spun asta, dar fratele nostru Keith și-a luat viața în weekend. Sunt șocat, furios, confuz și am inima frântă. Odihnește-te în pace, frate.”

În tot acest timp, soția lui Keith Flint, Mayumi Kai, despre care artistul spunea că l-a salvat de la dependența de droguri, ar fi în Japonia, unde participă la o serie de evenimente.

Potrivit vecinilor solistului, acesta ducea o viață activă: îl vedeau adesea călărind, mergând cu bicicleta sau alergând în zona în care locuiesc.

„Mergea destul de repede și arăta foarte bine. Spunea că va pleca în turneu în America și știu din trecut că atunci când se pregătea pentru turneu începea un program de fitness. Părea mereu vesel”, a declarat un bărbat de 70 de ani, vecin cu Flint.

„Mereu ne saluta, era o persoană amabilă. L-am văzut de câteva ori la bar, era mereu prietenos și politicos. Membrii comunității noastre îl vorbeau de bine. Îi plăcea să călărească și îi iubea câinii. Percepția pe care ți-o făcea din cauza inelului din nas era greșită, pentru că era foarte amabil”, a declarat un alt vecin.

