Secvențe VIDEO de la concertele trupei Prodigy în România. Primul show, în 1995

Prodigy au venit prima oară în România în 1995 și, potrivit articolelor de presă din acea perioadă, au încasat 40.000 de dolari, o sumă destul de mare pentru mijlocul anilor '90.

Concertul a avut loc la Sala Polivalentă și a fost o experiență de neuitat pentru cei care au fost în public.

Prodigy au fost atât de încântați de publicul din România, încât au decis să revină și doi ani mai târziu, în 1997 (atunci au concertat tot la Sala Polivalentă din Capitală), în 2007 (la Cokelive, pe Lacul Morii, dar și în Sibiu), apoi în 2009 (la Peninsula Festival din Târgu-Mureș).

În 2011, Prodigy au ținut din nou capul de afiș la festivalul Rock The City, însă au ajuns, accidental, la alt festival. Staff-ul Prodigy nu a ținut cont că festivalul se mutase de la Romexpo în Piața Constituției, astfel că Prodigy au ajuns, accidental, să se pregătească pentru B'estfest, care avea loc în același timp în aceeași zonă.

Staff-ul tehnic al trupei a fost anunțat că se pregătește pentru festivalul greșit doar după ce a apucat să descarce toate echipamentele, însă, cum Prodigy au aflat că la B'estfest urmau să cânte și cei de la Skunk Anansie, cu care erau prieteni, au ales să nu meargă direct la Rock The City, ci să mai rămână la locul de desfășurare al B'estfest și să petreacă alături de Skunk Anansie.

La Rock The City, Prodigy și-au încântat fanii cu un setlist care a inclus piese precum Omen, Invaders Must Die, Breathe, Voodoo People, Firestarter, Poison și Out Of Space. Ei au cântat atunci alături de Whitesnake, Judas Priest și Mike and The Mechanics.

”The Godfathers of Rave” au fost headlineri și în 2015, la Electric Castle, unde au oferit un spectacol incendiar.

Prodigy au cântat și în 2018 în România, la festivalul Untold.

Trupa The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, "Experience", a fost lansat în 1992, fiind urmat de "Music for the Jilted Generation" (1994), "The Fat of the Land" (1997), "Always Outnumbered, Never Outgunned" (2004), "Invaders Must Die" (2009) şi "The Day Is My Enemy" (2015).

Printre piesele care au încântat generații întregi de fani din întreaga lume se numără "Voodoo People", "No good", "Firestarter", "Breathe" şi "Smack My Bitch Up".

Nominalizată la 2 premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, trupa a primit 2 Brit Awards, 3 MTV Video Music Awards și 5 MTV Europe Music Awards.

