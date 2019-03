Solistul The Prodigy s-a sinucis. Anunțul colegului de trupă

Solistul trupei britanice ''The Prodigy'' a fost găsit mort, în locuinţa sa din Marea Britanie.

Keith Flint avea 49 de ani şi era cunoscut pentru vocea abrazivă din piese extrem de populare precum ''Firestarter'', pentru stilul de dans dezlănţuit şi aspectul excentric.

Poliţia a anunţat că nu este vorba de o moarte suspectă, iar colegul lui de trupă a scris pe Instagram că Flint şi-a pus capăt zilelor.

The Prodigy a electrizat mulţimea anul trecut la festivalul Untold. A fost pentru a opta oară când cei supranumiţi "The Godfathers of Rave" au concertat la noi în ţară, însă ultima dată când pe scenă a urcat şi Keith Flint.

Născut în cartierul Redbridge din Estul Londrei, Flint s-a mutat în copilărie în Essex, unde, în 1990, l-a cunoscut la o petrecere rave pe Liam Howlett. S-a oferit să-i fie acestuia din urmă dansator şi aşa a luat naştere trupa The Prodigy.

Rolurile s-au schimbat însa în 1996, când Flint a preluat rolul de solist pentru piesa Firestarter. A urmat, în acelaşi ani, Breathe, iar lumea întreaga ajungea să îl recunoască pe britanicul excentric pentru felul în care se dezlănţuia pe scenă, pentru tunsorile bizare şi numeroasele lui tatuaje.

De altfel, la acea vreme, videoclipul piesei Firestarter a fost considerat prea violent şi a fost interzis la televiziuni înaintea orei nouă seara.

Compoziţia trupei The Prodigy s-a schimbat de-a lungul anilor, însă fanii i-au rămas alaturit ba chiar s-au alăturat şi alţii cuceriţi de un stil muzical care a oscilat între tehno, breakbeat, ori britpop.

Şase dintre cele şapte albume ale lor au ocupat primul loc în topurile britanice şi, per total, s-au vândut în peste 30 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Succesul nu l-a ferit de probleme emoţionale. Flint a fost mereu foarte sincer în legătură cu dependenţa de droguri şi alcool şi cu depresia care i-au dat târcoale ani în şir. În interviuri a vorbit mereu despre importanţa de a-ţi trăi viaţa din plin, spunând că ar renunţa oricând la o existenţă marcată de boală. A doua soţie, un DJ din Japonia a fost cea care l-a salvat pentru o perioadă.

The Prodigy tocmai ce se întorseseră din Noua Zeelandă, unde au avut un concert iar în mai urmau să plece în Statele Unite, pentru a doua parte a unui turneu mondial.

