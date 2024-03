Simbolistica imaginilor din clipul „Macarena”. Detalii neștiute, dezvăluite de regizorii care au lucrat cu Erika Isac. FOTO

Care este simbolistica din spatele clipului și ce au vrut să transmită regizorii Sânziana (22 de ani) și Dragoș (25 de ani), care au lucrat împreună la acest proiect.

Cum a fost gândit videoclipul?

Sânziana Pantazi: „Pe mine, Sânziana, de la prima ascultare a piesei m-a trecut un fior pe versul ,,Îți dau locația live în caz de orice”. Eu și Dragoș am știut că vrem să creem o situație incomodă pe partea în care se vorbește despre fricile și precauțiile pe care femeile le trăiesc în fiecare zi.

Ni se pare fascinant la câte lucruri se gândesc femeile înainte de a ieși din casă: intră în autobuz, deschid ușa unui curier, pe când bărbații pur și simplu fac lucrurile astea fară să le privească riscante în vreun fel.”

De la secvență cu Mirel și păpușă gonflabilă, gândită de Dragoș să sugereze obiectificarea femeilor, am pornit totul.

Apoi eu am ales să folosim cozile ca simbol al feminității, concept care în perspectiva mea este o constrângere a societății patriarhale, așa că le-am dat viață și le-am făcut să îi controleze fiecare mișcare a Erikai.

După ce am schițat aceste două situații mi-am dat seama că se aseamănă cu cele trei etape ale „Triple Godess”, unul dintre tatuajele mele.

După ce l-am introdus și pe Dragoș în simbolistica „Triple Godess” am început să adăugăm detalii pe aceste trei etape încercând să aducem un contrast între versurile pline de furie și simbolistica subtilă și delicată a imaginilor.”

„Triple Godes” ( Zeița Triplă) este un simbol care reprezintă Fecioara, Mama și Bătrâna (Înțeleapta), ca lună nouă, lună plină și lună în scădere.

Puteți explica pe înțelesul tuturor simbolurile din videoclip?

yt:erika isac

Sânziana Pantazi: „După cum am spus mai devreme, ne-am inspirat de la „Triple Godess”. Am adaptat aceste trei etape la femeia modernă. În prima parte a clipului avem nașterea femeii în lumea patriarhală.



Cozile sunt foarte importante și simbolizează preconcepțiile și obligațiile oricărei fete tinere care este transformată într-o marionetă. Trebuie să te conformezi, să ai parul frumos, să fii domnișoară, să te joci cu păpuși, să ai grijă, să fii politicoasă, sensibilă, și lista continuă.



În prima parte Erika e lipsită de autonomie. Cozile au propria conștiință, iar tânără Erika le urmează.

Următoarea parte a clipului, „The mother” o surprinde pe Erika înghesuită într-o cutie.



Cozile sunt prezente, strâns legate de temeliile cutiei. Corpul Erikai este de păpușa gonflabilă, un obiect sexual, arătând cum ajung femeile să fie privite atunci când ele cresc și își încep viață sexuală.

În ultima parte o avem pe Erika matură. O femeie puternică, stăpână pe ea, care a trecut prin încercările grele de femeie și care e menită să îndrume alte tinere în viață. Foarte imporant în această secvență este cadrul final. „The crone” încetează să împletească parul, astfel eliberează o fată din sforile trase de societatea actuală.”

Ce ați simțit când ați ascultat piesa?

Sânziana Pantazi: „Am auzit-o pe Erika fără filtre și ne-a plăcut. Eu una, m-am regăsit imediat în furia ei față de discriminarea de gen. Și Dragoș înțelege situația și este un aliat al femeilor. Pe el îl sun mereu când mă simt amenințată, lui îi povestesc când se iau „Mirei” de mine. Cu Erika am construit o relație strânsă în colaborările anterioare. Când am auzit potențialul piesei am știut că trebuie să fie ceva mare.”

Am înțeles că tot tu vei regiza clipul următoarei piese. Vă fi tot un clip cu impact?

Sânziana Pantazi: „Da, eu alături de Dragoș, amândoi regizăm clipurile. Clipul „Femei în parlament” o să fie diferit. Substanța este aceeași, dar vrem o abordare mult mai relaxată, chiar comică.

Vom ilustra un univers paralel, o societate matriarhală în care femeile au fost la putere de la începuturile omenirii.

Oare e o societate mai bună decât cea reală? Evident că nu, prin asta vrem să arătam că feminismul nu este despre puterea absolută, ci este despre egalitate.”

În domeniul în care profesezi te-ai lovit vreodată de misoginism?

Sânziana Pantazi: „Da. Este un domeniu predominant masculin, în perspectiva unora, o voce feminină nu e la fel de impunătoare ca cea a unui bărbat. Simțeam asta mai mult la începutul carierei.

Vedeam confuzie pe fețele oamenilor când le dădeam indicații, mergeau la Dragoș să întrebe detalii, nu mă bagău prea mult în seamă.

Acum se întâmplă mai rar, și pentru că ne-am ales oamenii cu care lucrăm, dar și pentru că am învățat să nu mă mai las intimidată de atitudini misogine.

Sunt foarte bucuroasă să anunț că reușim în proiectele noastre să egalăm numărul femeilor cu cel al bărbaților.”

Ce ați simțit când ați văzut cât succes are piesa, dar și videoclipul?

Sânziana Pantazi: „Presiune. Prima întrebare pe care i-am pus-o lui Dragoș atunci când am văzut numărul de reacții a fost „Ce facem la următorul clip?”

Ne-am bucurat mult de succesul căpătat pe internet, în primul rând pentru că melodia și clipul sunt un semnal de alarmă asupra unui aspect foarte trist al societății.

Bineînțeles că suntem fericiți că munca noastră a ajuns în atenția multor români, dar mai important de atât este ca mesajul să fi schimbat măcar un „Mirel” într-un bărbat adevărat.



Violența domestică, o problemă veche și nerezolvată în țara noastră

Poliția Română a publicat la finalul anului 2023 cifrele privind femeile care au fost victime ale violenței domestice.

În primele 11 luni ale anului au fost raportate 97.840 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 46.363 în mediul urban şi 51.477 în mediul rural.

Trebuie precizat că numărul acestor cazuri este mult mai mare în realitate, deoarece multe dintre ele nu sunt raportate instituțiilor și rămân în umbră, dar la fel de reale și de dureroase pentru victime.

Numărul faptelor penale în domeniul violenţei domestice a crescut cu 4,82%, faţă de primele 11 luni ale anului 2022, de la 50.531 la 52.969 de fapte.

Poliţiştii au emis, în perioada menţionată, 12.033 de ordine de protecţie provizorii, 4.962 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de instanţele de judecată.

Din totalul victimelor infracţiunilor de violenţă domestică, 9.951 sunt bărbaţi, 37.408 sunt femei, iar 8.070 sunt minori.

Cu toate că numărul victimelor este unul ridicat, centrele la care pot merge femeile pentru a scăpa de agresor sunt cu mult mai puține, respectiv 152.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 08-03-2024 09:20