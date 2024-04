Shakira are un nou iubit. Cine e Lucien Laviscount, bărbatul care i-a furat inima. FOTO

Se pare că noua idila a artistei a stârnit îngrijorare în rândul prietenilor ei, care se tem că actorul se folosește de ea pentru faimă, scrie Daily Mail.

Cadrele videoclipului în care apar destul de apropiați și pasionali pentru piesa „Punteria” a Shakirei, în care Lucien, în vârstă de 31 de ani, apare topless, mângâind obrazul cântăreței columbiene, a stârnit speculații că ar fi început o poveste de dragoste.

Acum, persoane apropiate celor doi au confirmat că sunt împreună, dar nu sunt „foarte implicați”, spre ușurarea prietenilor Shakirei, în vârstă de 47 de ani, care se tem, se pare, că el îi va frânge inima.

„Shakira este disperată să se îndrăgostească, dar prietenii ei sunt îngrijorați pentru că Lucien a urcat încet pe scara celebrităților în timp ce se întâlnea cu femei care erau toate mai puțin celebre decât Shakira”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru DailyMail.com.

„Femeile cu care a fost sunt toate foarte diferite. Acum se întâlnește cu Shakira, iar ea vrea o dragoste adevărat, dar noi ne facem griji că el vrea această relație doar pentru a deveni cunoscut. Se întâlnesc, dar nu sunt încă foarte implicați”, a mai precizat sursa.

După o relaţie începută în 2010, Shakira şi Pique s-au despărţit în 2022, iar solista columbiană a decis să se mute la Miami, alături de băieţi. Milan are 11 ani, iar Sasha este în vârstă de 9 ani.

Cine este Lucien Laviscount

Getty

Lucien Laviscount are 31 de ani și este un actor care deține cetățenie britanică, dar are rădăcini franțuzești și grecești. El a devenit cunoscut datorită rolului său din cel de-al doilea sezon al serialului „Emily in Paris”, interpretând personajul Alfie, iubitul protagonistei. Cu toate acestea, încă de la vârsta de zece ani, el apărea deja în campanii publicitare pentru branduri cunoscute din insulele britanice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: